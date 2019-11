Por qué los Grammy le dan un palo al Flamenco

En cualquier caso, manifestaron que “debido a este incumplimiento, la categoría de Flamenco no participará en el vigésimo proceso anual de los Premios Grammy Latinos. Después de dos años de incumplimiento, la categoría se suspende, y después de tres años, se cancela. Esperamos encontrar soluciones antes de que eso suceda. La belleza, la sutileza y el poder de la música flamenca merece nuestro reconocimiento”. Eso dijeron.

Universal Music Spain aportó 10 candidaturas correspondientes a grabaciones realizadas durante 2018 y calificadas favorablemente por la organización. Se llegara o no al número mínimo de candidaturas, lo cierto es que no hubo 25 que pasaran el corte de calidad de la Academia.

Este año, la organización de los Grammy Latinos ha suprimido la categoría de “Mejor Álbum Flamenco”. Muchos reaccionamos indignados ante la noticia. Para la Academia Latina de Grabación no se trató de una decisión política, sino meramente burocrática, alegando que las bases exigen al menos 25 álbumes presentados y ese no fue el caso.

La Niña de los Peines jamás obtuvo un Grammy Latino. Y aún así, la luz de su alma y de su garganta sigue brillando en el universo Flamenco como un faro para las generaciones que vendrán. La pregunta es si Pastora Pavón ganaría un Grammy ahora. Y la respuesta, por más que nos duela a quienes la veneramos, sería que quizá no. ¿Por qué?

El problema no es la calidad de los ganadores en ediciones pasadas. El problema es otro y mucho más complejo y alarmante. ¿Cuántos discos de Flamenco se editan en España cada año? ¿Cuántos con proyección internacional? ¿Qué criterio se utiliza para su selección y cuál para la concesión del reconocimiento?

Muchos de los grandes cantaores o tocaores no disponen de los medios adecuados para grabar en multinacionales discográficas que puedan presentar su candidatura. Otros muchos, ni se lo plantean siquiera, a pesar de impregnar el aire de pureza cada vez que abren la boca o despliegan sus manos o sus pies. Y artistas admirables, con un compromiso social cargado de humanidad y de una altura creativa que raya lo divino, defienden la vida de la que está hecha el flamenco fraguando nuevos cauces que no gozan del aval mercantil masivo que parece exigir unos premios de estas características.

Sin duda, los Grammy pierden más sin el Flamenco que el Flamenco sin los Grammy. Mientras mantenga este formato, me temo que son ellos los que se lo tienen que pensar.

Aún así, la razón de este artículo tiene más que ver con una llamada a la creación de vías de reconocimiento que prestigien y difundan como merecen a quienes sí graban verdaderas obras de arte. Es cierto que ha cambiado el mundo discográfico. Pero no es menos cierto que el Flamenco sigue siendo una aleación mágica de verdad y vanguardia, que ahora vuelve a calar con muchísima fuerza, que no debiera permitir que sus creadores y creadoras no puedan grabar ni proyectar sus productos con dignidad.

Quizá habría que crear algo parecido a los Grammy pero sólo del Flamenco, con una gala al mismo nivel que los Goya del cine o los Max de teatro, que premien a la jondura y a la innovación, a las voces consagradas y a las nuevas, perfectamente compatibles con los festivales y concursos clásicos que tanto bien y tan necesarios son para mantener viva la llama del Flamenco. No quedarnos de brazos cruzados y promover un reconocimiento con impacto mediático, centrado en la calidad, que hoy pudiera ganar La Niña de los Peines.

Antonio Manuel Rodríguez Ramos es Profesor Derecho Civil e investigador Flamenco, Universidad de Córdoba.