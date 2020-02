Porque ellos lo valen

Una suerte de comedia arrevistada que congrega a figuras del mundillo artístico tan populares como Bibiana Fernández, Manuel Banderas, Alaska y Mario Vaquerizo. Es lo que nos propone esta coproducción de Seda y Tossal Producciones que se representa esta semana en el Teatro Lope de Vega.

Como indica su título, 'La última torurné', la dramaturgia gira en torno a una compañía de variedades que debe abandonar el género de la revista que hasta entonces les había dado de comer. Comienza la década de los 90 del siglo pasado y en nuestro país esos años supusieron un significativo avance socio-económico que trajo consigo nuevas demandas en el terreno de las artes escénicas. Es el argumento que recibe Norberto, el director de la compañía, que ni corto ni perezoso se propone cambiar de registro y convertir su empresa en una compañía de teatro experimental. Así, decide cambiar las plumas por la plumilla de uno de los dramaturgos contemporáneos españoles de mayor prestigio Federico García Lorca, y ya puestos a experimentar elige 'La comedia sin título', que forma parte de ese trío de obras que el mismo autor calificó como “irrepresentable”.

Pero por desgracia la obra lorquiana no es más que un pretexto para que Félix Sabroso ahonde en el perfil de los personajes, a los que retrata con una cierta ingenuidad, a pesar de dotarlos de un lenguaje que no escatima en palabrotas y expresiones populares. Claro que el objetivo no es otro que el de entretener y hacer reír al espectador, y en ese sentido hay que reconocer que tanto Bibiana como Mario Vaquerizo logran arrancar alguna que otra carcajada del patio de butacas, aunque más por su forma frescura y desparpajo que por el texto, que tal vez por situarse a medio camino entre la revista y el teatro resulta un tanto ñoño y superficial.

Tampoco los números musicales resultan nada espectaculares. Desde luego sorprende ver a Alaska, considerada por muchos como “la musa de la movida”, cantando una copla. Pero su interpretación es bastante plana y ni siquiera puede catalogarse de parodia. De la misma manera, el resto del elenco no hace precisamente gala de buenas facultades vocales, con la excepción del joven Cayetano Fernández y el veterano Manuel Banderas, quien derrocha maestría y talento en su papel de director de la compañía.