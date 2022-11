Postrimerías para el mes de los difuntos

En 1622 fallecía Valdés Leal, y ahora, 400 años más tarde, 80 autores -profesores y doctorandos de esta facultad fundada en 1660 entre otros por él mismo- rinden homenaje al autor de los dos famosos lienzos ubicados a la entrada de la iglesia de S. Jorge -donde desde 1663 continua la Hermandad (asistencial) de la Caridad- dedicados a las Postrimerías de la Vida, donde la Muerte y sus diferentes procesos de deterioro intentan que quienes los vean, reflexione sobre este asunto que no es otra cosa que un paso más en la evolución biológica de lo que somos, más en un mes como este en que se celebran diferentes rituales sagrados y profanos relacionados con ella, y máxime además en un mundo como el actual, donde cada día virus, guerras, metereoritos, catástrofes naturales, cambio climático, amenazas nucleares, etc., parecen cernirse sobre cualquier punto o todo el planeta, incluyendo a los insectos que tanto saben de la transformación de la materia y hacen creer a algunos que ciertamente el final se acerca.

No menos cierto que desde el Humor. Negro, si es posible, y por supuesto sin suponer una banalización de la misma, ni un modo de zafarse de ella, porque tal y como podía leerse en la filacteria que rodeaba la calavera con la campanilla que llamaba a las monjas de mi querido colegio (la Doctrina Cristiana para más señas), en ella podía leerse: “Nadie se acuerda de mí y yo de ninguno me olvido”, gran sentencia que veíamos cada día en el patio de recreo desde “la más tierna infancia”, para reafirmarnos desde el principio que la Muerte y la Vida eran las dos caras de la misma moneda, a la par que advertirnos –en el sentido moral, iconográfico y visual- que vivíamos en una ciudad que tiene en “Ella” una de sus grandes razones existenciales.

fotos o vídeos digitales, esculturas en madera, bronce, mármol, hierro, aluminio, resinas o poliéster, instalaciones conceptuales y escenográficas, cajas de luz, pintura acrílica, al óleo sobre lienzo o tabla, dibujo sobre papel, cerámica, ceras de colores, etc., etc., ...

Mañara, Valdés Leal, los hermanos y los acogidos, las ánimas que deambularon por este espacio a través de los siglos, seguro que estarán felices por compartir por unos días no extrañas obras en este contexto, que pueden moverse como decía más o menos antes, entre lo sublime y lo siniestro, entre el ser y el no ser, entre la residencia sobre o bajo la tierra, o como hacen los mexicanos con la Catrina, el Ars Moriendi, las danzas de las Parcas. Y bien, después de todo esto: Qué descansemos –y vivamos- en Paz.

Obras de Inmaculada Peña (del Catálogo)

Pido disculpas a todos los que no he insertado imágenes. No porque no me hayan fascinado, sino porque un artículo en prensa no es como quisiéramos muchos, una Enciclopedia. De todos modos: Feliz mes de difuntos a tod@s.