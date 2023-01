Premios Óscar: ‘The Fabelmans’ y ‘Everything Everywhere All at Once’ optan a mejor película

‘Las cintas «The Fabelmans», de Steven Spielberg, y «Everything Everywhere All at Once», de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, optarán al Óscar a mejor película en la 95ª edición de estos premios, anunció este martes la Academia de Hollywood.

A ambos títulos se suman, entre otras, «The Banshees of Inisherin», de Martin McDonagh; «Elvis», de Baz Luhrmann; «All Quiet on the Western Front», de Edward Berger, y las dos producciones súper taquilleras de 2022, «Top Gun: Maverick», de Joseph Kosinski, y «Avatar: The Way of Water», de James Cameron.



El filme «Argentina, 1985», dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

La cinta de Mitre competirá con las producciones «All Quiet on the Western Front» (Alemania), «Close» (Bélgica), «The Quiet Girl» (Irlanda) y «EO» (Polonia).