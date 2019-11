«Queremos traer el alma portuguesa al Teatro Lope de Vega»

Se acerca la quinta edición del Festival de Fado de Sevilla, una de las programaciones clave del Otoño Cultural que organiza el Ayuntamiento de Sevilla, y siguen sumándose nuevas incorporaciones al espectáculo. Sara Correia es una de ellas. La joven fadista se une a los intérpretes que subirán al escenario del Teatro Lope de Vega tras la cancelación, por motivos de salud, del concierto de Raquel Tavares.

En esta nueva edición vuelve a conmemorarse este género popular de la música en Portugal que ya es reconocido internacionalmente. Un estilo habitualmente interpretado por una única voz acompañada de viola o guitarra portuguesa y del que habla Sara Correia, cuyo primer trabajo llegó a ser número 8 del top nacional en su país.

P.- Has sido de las últimas incorporaciones a la V edición del Festival de Fado de Sevilla. Imaginemos que alguien está leyendo esto mientras piensa si ir o no a verte actuar. ¿Qué es lo que más te gustaría a ti, si estuvieses en el lugar del público, de tu espectáculo sobre el escenario?

R.- El fado tiene la particularidad de ser intenso, y habla de las emociones que sentimos, el público puede ver exactamente eso, el fado en el alma y el cuerpo. Durante mi carrera de fadista, incluso siendo joven y teniendo ahora 26 años, llevo cantando desde que tenía 9. Eso me hizo crecer más rápido, y estoy llegando a una etapa de madurez.

P.- El fado ha estado presente en tu vida desde que eras muy pequeña. Se trata de un estilo de música popular, íntima y uno de los signos de la música portuguesa. ¿Qué llamaría más la atención de alguien que escucha este género por primera vez?

R.- Tengo cantantes de fado en la familia y amigos que también cantan. Todo eso me influyó, y a menudo se dice en el entorno artístico del fado que es tan fadista quien canta como quien escucha. Y tiene mucho sentido: uno debe ser sensible, creo que este género llega a todos a través de su magia. El fado habla de la vida, de las emociones que llevamos dentro de nosotros, cuando escuchas por primera vez es imposible no rendirse porque toca las profundidades de tu alma.

P.- ¿El fado tiene buena acogida fuera de Portugal?

R.- Este año tuve el placer de cantar en algunos países, y tuvimos una gran recesión. Por ejemplo, en Corea del Sur fue magnífico, notamos mucho entusiasmo de principio a fin. Fue un ambiente muy cálido... Es lo que ocurre con el fado, que más allá del lenguaje que utilices lo que realmente transmites al público son las emociones.

P.- ¿Qué temas son más recurrentes en tus canciones?

R.- Cantaré mi álbum debut, mi tocayo ‘Sara Correia’. Pero no será lo único: también volveré a por todo lo que aprendí durante el viaje como fadista. Y por supuesto, cantaré a mi mayor referente, Doña Amália Rodrigues. Y, por supuesto, cantaré ‘Fado portugués’, un single de mi mayor referente, Doña Amália Rodrigues.