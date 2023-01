Rambert, ni feminista ni machista sino todo lo contrario

Pascal Rambert ya trató el proceso de ruptura de una pareja en su obra ‘La clausura del amor’ que pudimos ver en nuestro Teatro Central en noviembre de 2015. Siete años después el autor y director francés vuelve a este teatro con un nuevo montaje que gira en torno al mismo tema, ‘Finlandia’, aunque a diferencia de la primera esta obra no se desarrolla en un entorno simbólico, y por desgracia eso supone su primer escollo.

Y es que, al situar a los personajes en una habitación de hotel, que la escenografía representa con todo lujo de detalles, el autor reproduce un ambiente íntimo y realista, aunque la estructura de la dramaturgia sigue siendo fiel al estilo de sus anteriores obras, que más que diálogos proponen soliloquios, de auténtica verborrea dialéctica, que llegan incluso a rozar el terreno del monólogo desbordando los límites de la verosimilitud, por lo que el tratamiento realista resulta un tanto tramposo, al igual que el enfoque del tema, que tal vez por distinguirse de ‘La clausura del amor’, cae en una suerte de discurso nihilista y reaccionario, ya que no es ni feminista ni machista, sino todo lo contrario.

En ese sentido cabe destacar el duelo actoral que mantienen en todo momento arriba Irene Escolar e Israel Elejalde, tal vez demasiado porque, aunque demuestran auténtica maestría y dominio del oficio, en ocasiones su intensidad dramática resulta un tanto impostada. No obstante merece la pena resaltar su capacidad para dotar de vida a sus soliloquios, que aunque no acaban de llegar a ninguna parte logran en más de un momento que nos identifiquemos con ellos porque, al fin y al cabo, a determinada edad quién no ha sufrido en sus carnes el odio que saca lo peor del ser humano en un proceso de ruptura, sobre todo cuando hay niños de por medio que, tal y como muestra esta obra de una forma un tanto burda, a menudo son los más perjudicados.