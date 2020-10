Ramón Reig publica su libro ‘Evolución, historia y comunicación en un mundo digital’

Evolución, historia y comunicación en un mundo digital (Discurso hipotético), Barcelona, Anthropos, octubre de 2020, es el título del nuevo libro de Ramón Reig, catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla y colaborador habitual de El Correo. Con esta obra el profesor Reig se centra en lo que él llama Enfoque Estructural Complejo (EEC), como forma de intentar llevar a cabo una interpretación del acontecer mundial partiendo no sólo de una perspectiva histórica y de un método transdisciplinario sino tomando en cuenta la macroevolución que ha dado origen al ser humano.

Para el profesor Reig, “cuando nos da la impresión de que fracasan en mayor o menor grado todas las soluciones sociales, políticas, económicas y religiosas que el ser humano origina para intentar ser más solidarios, no queda otro remedio que acudir a enfoques complejos para analizar qué está ocurriendo”. Así nace Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital, “una especie de deconstrucción y reconstrucción del ser humano partiendo de lo que es y no de lo que quisiera ser”. Un texto que, según su autor, interpreta cómo y por qué hemos llegado a esta situación. La tarea exige la interrelación de los saberes derivados de ciencias como la física, neurociencia, comunicación, psicología, historia, filosofía, etc., algo que Reig llama Enfoque Estructural Complejo (EEC).

“Murió Dios, murió la filosofía teísta -afirma Reig-, moribundos están Adam Smith y Karl Marx. Estamos solos ante la Inteligencia Artificial que hemos creado, ante la angustia de siempre, ésa de haber nacido. ¿Qué hacer? No ocurre nada insuperable, incluso a pesar de pandemias como el COVID-19. Todo exige una reconstrucción mediante el pensamiento práctico que lleva a comenzar nuevamente sobre la base de nuestro pasado, que requiere empezar por examinarnos a nosotros mismos”.

“La Historia de la Humanidad -añade el autor- no se inicia con el simio ni con el sapiens sino con las partículas más elementales (o antes) y, si no se comprende eso bien, no se puede comprender tampoco el comportamiento del humano actual, anterior al actual y posterior al actual que, en gran medida, será sustituido por la Inteligencia Artificial, sí, pero esa circunstancia es un efecto de su macroevolución”.

Surgen por tanto preguntas claves a la que la obra intenta responder: ¿qué está pasando?, ¿por qué fallan todos nuestros deseos de ser bondadosos con nosotros mismos?