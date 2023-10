Resumen de los actos celebrados en el “Hay Forum Sevilla”

También, en lo que esta influencia (ante el reto de las nuevas plataformas), puedan ejercer estos profesionales –y tantos otros- en cuanto a concienciar de la importancia que tienen para promoción de la ciudad, su turismo basado en infraestructuras sostenibles y enfocado siempre hacia los amplios sectores que la integran además de los industriales, pues la cultura, la edición, venta, difusión de libros, promoción de autores, revistas y medios, las miles de artesanías ancestrales que coexisten aquí desde muchos sectores, además de los relacionados con las Fiestas- que son numerosísimos -porque la Cultura también es Industria- y en este caso “made in Sevilla”, hecha desde Sevilla para el mundo, porque se habla de integración.

Y sobre todo porque todos los aspectos que se han tratado en estas jornadas, y el Arte, los artistas y la Cultura de una ciudad, condiciona, modifica, contribuye a cuestiones que también son emocionales y harán que la belleza, el bienestar y la atracción hacia las ciudades, exista o no, además de cómo han insistido cada un@, estas intervenciones aparentemente minoritarias de artes, oficios, operarios y puestos de trabajo en pequeñas, medianas empresas y comercios que existen y se crean, para nada lo son ya que se relacionan además de con la traza urbana, con la riqueza de los ciudadanos y en consecuencia, de la ciudad.

La contribución que para este cambio a mejor se produzca en cuestiones aparentemente tan alejadas de los motores que elevan el P.I.B. de un país –en este caso pueblos y ciudades como pueden ser de Valencia, Marruecos, París, Bilbao, Madrid,...o Sevilla- como puedan ser el cultivo de limones, la recuperación de especies vegetales en peligro de extinción, la poesía, la filosofía, el arte, la gastronomía, la enología, la música y tantos otros, no son nada desdeñables a la hora de considerar lo que suponen como motor de desarrollo económico de todos los profesionales (proveedores de materiales incluidos) que los integran, pues tal vez no somos conscientes de lo que generan tantísimos sectores que pueden pasar desapercibidos si no reparamos lo suficientemente en ellos, porque para nada lo son.