Robert de Niro «se pone como el Quico» en una comida en Madrid

«A mí me ha dicho hasta ‘¡garrote!’ cada vez que le llevaba los platos, ¿qué más puedo pedir a la vida?», bromeaba en relación con la palabra que se ha convertido en su lema particular.

«Se levantaba de la mesa, venía a la pequeña cocina a ver cómo elaborábamos los platos, nos preguntaba cómo se hacían y qué era cada producto, lo grababa en vídeo todo. No he visto disfrutar a nadie en toda mi vida como a él, ha sido espectacular poder haber cocinado para él y su pareja», aclara Dacosta.

«Yo cuando me lo dijeron no me lo creía», explica Berasategui, quien en un primer momento pensó que la propuesta de cocinar para De Niro era una broma de cámara oculta.