Rodríguez Rodway: «Defenderé a Triana hasta que muera»

En 2002, Tele falleció, y su viuda y sus hijos siguieron gestionando los derechos adquiridos, amparando el surgimiento de una nueva banda que a partir de 2016 se presentó como Triana, sin un solo miembro original ya entre sus filas.

«Esa gente son vendedores de la falsa Andalucía, impostores, desgraciados que se lo quieren llevar por la cara, porque son mercenarios y se enriquecen a costa (de Triana)», insiste Rodríguez Rodway.

Unas declaraciones similares le costaron en el pasado una demanda por vulneración del honor, pero en julio el Supremo consideró que estaban amparadas por la libertad de expresión, máxime cuando provenían del único miembro vivo de la banda, frente «al carácter público que supone publicitarse y presentarse al público como legítimos sucesores del mítico grupo de rock andaluz Triana».

En la actualidad, aguarda que la Audiencia Provincial de Sevilla se pronuncie sobre una demanda que él interpuso a su vez contra los nuevos Triana, a los que reclama 180.000 euros en derechos de autor. «Yo no voy por el dinero, pero si me cae, estupendo, porque me han engañado y han vivido a mi costa y de los dos muertos», afirma.

Rodríguez Rodway sí ha dado su beneplácito a un espectáculo que se presenta estos días bajo el nombre de «Una noche de amor desesperada. Triana», en el que el espíritu del trío es homenajeado por un elenco de diez artistas, con cuatro cantantes entre los que están Nacho Campillo (Tam Tam Go!) y Diego Martín.

«Aquí no se presentan como Triana, es un espectáculo», precisa en primer lugar al trazar las diferencias entre un proyecto y otro. «Lo ha creado Juan Fran Senabre, que lucha por la buena música. Me visitó para proponérmelo y me pareció estupendo para las nuevas generaciones», justifica, para reconocer acto seguido que no ha visto nada del montaje, que empezará en breve sus ensayos.

Elche (Alicante) será la primera ciudad en recibirlo el 27 de enero y les seguirán otras como San Sebastián (29 de enero), Zaragoza (10 de febrero), Madrid (13 de febrero) o Granada (17 de febrero), por citar algunas.

No será la única novedad vinculada a los de «Tu frialdad» que verá la luz próximamente, pues, según revela Rodway, está dando las últimas pinceladas a un libro, «una historia de Triana contada con rigor» que saldrá a principios de 2023 y en la que «cada uno quedará en su sitio».