Rozalén: «Ir al sur a cantar es volver a casa»

¿Tiene ganas de venir al sur a cantar?

Hombre eso siempre, aparte ya he estado en varias ciudades andaluzas durante la gira. Es una de las tierras que primero me acogió y que significa mucho para mí porque hay demasiada gente a la que quiero. Me han hecho andaluza y eso para mí es un “piropazo”. Además, la mitad de mi equipo es andaluz, así que ir al sur a cantar es volver a casa.

Aquí, en Sevilla, también es muy querida entre sus fanes.

Mi productor y mi director musical son de Sevilla, por eso he tenido la suerte de ir mucho allí desde hace tiempo, de cuando empezaba a tocar en los “barecicos”. En Sevilla empecé en La Estación... Es una ciudad increíble y me siento muy afortunada de sentirme querida allí.

Ha pasado de tocar en bares a ser una de las mujeres más reconocidas a nivel musical en España.

La vida da muchas vueltas. Ahora soy muy reconocida a nivel musical, pero a lo mejor en otro momento no. Tengo que aprovecharlo y disfrutarlo mucho, y hacer de mis canciones un instrumento útil para cosas buenas: animar a la gente, hacer pensar, reflexionar o reivindicar algo que considero que es justo o injusto. Es una responsabilidad, pero ya te digo, la vida da muchas vueltas y ahora tengo que aprovecharlo. Ojalá y esto no sea efímero.