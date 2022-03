Salvado por los actores

El teatro Lope de Vega de nuestra ciudad acoge este fin de semana la adaptación teatral de ‘Los Asquerosos’ la novela de Santiago Lorenzo que, dado su rotundo éxito, se ha ganado ya la clasificación de “auténtico fenómeno editorial”.

Manuel, un hombre de mediana edad tiene un altercado con un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado que le ataca en el portal de su casa, mientras en el exterior se está celebrando una manifestación masiva. Para defenderse Manuel le clava un destornillador y sale de su casa ocultando su cara con un paraguas. No para a comprobar la naturaleza de las lesiones que le ha provocado al policía, pero intuye que son graves. Así que decide pedir ayuda y se dirige a casa de su tío. La obra comienza con Manuel y su tío preparando la defensa ante un posible juicio. Pero tras haber escuchado con todo lujo de detalles la historia de su sobrino, el tío llega a la conclusión de que Manuel debe evitar por todos los medios que la policía y lo encuentre, por lo que no tiene más remedio que huir y alejarse del mundo habitado. Así, Manuel se refugia en un casa de un pueblo abandonado donde el único contacto que tiene con el exterior es un teléfono de prepago con el que cada día habla con su tío, quien poco a poco se va implicando con la aventura solitaria de su sobrino hasta convertirla casi en el centro de su vida.

Al igual que en la novela la obra se centra en mostrar la evolución personal de Manuel, a quien la soledad, al contrario de lo que cabría esperar, no sólo no le pesa sino que llega a ofrecerle una felicidad plena, un estado imposible de mantener en nuestras vidas cotidianas que él descubre que es posible en soledad. Pero por desgracia no es duradero. Fatídicamente, llega un día en el que una inmobiliaria arregla unas de las casas y se la alquila a un familia que acude a la aldea cada domingo y, con ello, tanto la seguridad como la felicidad de Manuel se van al traste.

A partir de ahí la obra entra en barrena. Hasta ese momento el texto que Jordi Galcerán y Jaume Buixó adaptan con el dominio de la comedia que les caracteriza, había instalado una sonrisa permanente en el patio de butacas, que de vez en cuando rompía en carcajada. Sin embargo, desde el momento en que los personajes se dedican a despreciar, con toda una gama de apelativos despectivos a los vecinos, la obra pierde ritmo. Tal vez se deba a que cae en una suerte de retahíla descriptiva un tanto cansina que, a pesar de la verborrea dialéctica del personaje, no acaba de tener la profundidad necesaria para justificar el acto de vandalismo con el que el personaje pretende volver a estar completamente solo. O tal vez se deba a que el discurso adquiere una impronta mucho más narrativa. De hecho, al final se decanta por una narración de los hechos que nos deja un poco fríos.

Por fortuna, tanto Secún de la Rosa en su papel de Manuel, como Miguel Rellán en el papel del tío, imprimen una buena carga de humanidad a sus personajes con una soberbia interpretación de corte realista que hace las delicias de los espectadores, a juzgar por la sentida ovación que le dedicaron en el saludo final.