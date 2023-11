Santa Cecilia y los gitanos andaluces: historias de pena negra cada 22 de noviembre

Hoy, 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia, Patrona de la Música , y así se celebra en muchos rincones del mundo y de Andalucía, pero por esas carambolas historiográficas, también es el día de los gitanos andaluces . Un 22 de noviembre del año 230 murió la mártir romana, y también un 22 de noviembre, pero del año 1462, llegaron los primeros grupos de gitanos a nuestra comunidad, concretamente a Jaén. La Iglesia instauró este día la efeméride de la santa, claro, hace muchos siglos, y el Parlamento de Andalucía , por su parte, también fijó esta jornada como el Día de los Gitanos andaluces en 1996, cuando se aprobó una declaración institucional referente a esta conmemoración. Ya desde algunos años antes, hace ahora tres décadas, varias asociaciones gitanas empezaron a organizar actos para celebrar la llegada de los primeros grupos de gitanos a Andalucía. De modo que, en lo que va de siglo, cada 22 de noviembre celebramos en nuestra comunidad autónoma, simultáneamente, a la patrona de la Música y a los gitanos de Andalucía. La coincidencia no deja de resultar curiosa y significativa porque si hay una música que represente a Andalucía es, sin duda, el flamenco , que no se entendería como tal y como lo hacemos hoy sin la contribución decisiva del pueblo gitano.

En la declaración institucional del Parlamento andaluz de hace casi 30 años se insistía en que “ en el decurso histórico la población gitana andaluza ha pasado desde una favorable y hospitalaria acogida a su llegada a una sistemática persecución en siglos posteriores ”, en referencia no solamente a las pragmáticas que se inician contra el pueblo gitano en tiempos de los Reyes Católicos, en 1499, sino incluso al intento de exterminio de este pueblo que se produjo en 1749, durante el reinado de Fernando VI (La Gran Redada), y por supuesto al nazismo, etc. Seguía reconociendo aquella declaración institucional “ la pérdida de una gran parte de su cultura y de su lengua , situación felizmente concluida con el reciente logro de la igualdad jurídica que les otorga nuestra Carta Magna ”.

Gitanos en Lebrija

Precisamente hoy se presenta en Lebrija, un municipio de tanta raigambre gitana, el segundo libro del escritor Diego Carrasco, titulado Dinastía. El legado de los gitanos de la Baja Andalucía, y en él apunta a que en una fecha tan temprana como 1509 ya había gitanos en Lebrija porque él ha encontrado, en el archivo parroquial, la partida de bautismo de una niña gitana y así se indica. El Centro del Flamenco de Lebrija acoge hoy varios actos en torno al festejo del Día del Pueblo Gitano Andaluz. Se homenajea a los cantaores Curro Vargas, fallecido en 2020, y Manuel de la Costá, con la colocación de un retrato en cerámica de cada uno de ellos en el llamado Pasaje del Centro del Flamenco. Se leerá una declaración institucional para subrayar la jornada y la bandera del Pueblo Gitano está ondeando durante todo el día en la rotonda de Pedro Bacán y en las fachadas del Ayuntamiento y de la Casa de la Cultura. Como que el pueblo gitano en Lebrija –también es así en Utrera o en Jerez de la Frontera, por ejemplo- es toda una institución...

Lo cierto es que, desde la llegada de los primeros gitanos a nuestra tierra, y particularmente a Andalucía, ya en 1462, el acervo cultural común –de los andaluces y de los gitanos andaluces- ha ido acrecentándose y enriqueciéndose de tal forma que, en determinados campos del arte, como el de la música flamenca, resulta muy complicado diferenciar hoy lo gitano de lo andaluz. La influencia gitana en la poesía de Lorca, en la música de Falla o incluso en la pintura de Picasso, todos ellos andaluces, evidencia la especial aportación de los gitanos de nuestra tierra al patrimonio de todos, y muy especialmente en el campo musical, cuya Patrona se festeja hoy...

La historia de la santa, por su parte, tiene también su propia tela que cortar. Porque la noble romana, convertida al cristianismo y martirizada hasta la muerte por su fe un 22 de noviembre de en torno al año 230, es citada incluso en una de las plegarias eucarísticas de la misa y no solo es patrona de la música, sino también de los poetas. El cecialinismo fue un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX, en el seno de la Iglesia católica, para reaccionar contra los excesos (hasta teatrales) de la música sacra romántica. A los cecialinistas le hartaban ya el exceso operístico de Listz y se pusieron a reinvindicar la vuelta a la liturgia del canto gregoriano y de las obras de grandes polifonistas del Renacimiento de la talla de Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Cuestión de traducciones

Debate aparte es que la santa tuviera realmente algo que ver con la música, pues su reputación artística se ha llegado a poner en entredicho al revisar, muchos siglos después, la traducción de las llamadas Actas de Santa Cecilia, en las que se habla del difícil matrimonio de una santa que le pide a su marido no consumarlo porque estaba ella estaba consagrada a un Ángel... Dice el documento, en latín: “Venit diez in quo thálamus collacatus est, et cantantibus organis Cecilia virgo in corde suo soli Domino decantábat...”, lo que se ha traducido como “Vino el día en que el matrimonio se celebró y, mientras sonaba los instrumentos musicales, Cecilia en su corazón a su Señor cantaba...”. Resulta que la palabra latina órganis es el plural de órganum, que significa “instrumento musical”, pero se tradujo directamente como “órgano”. Y así fue como Santa Cecilia se convirtió, especialmente a partir del siglo XV, en Patrona de la Música, a la que se pintaba cargando un pequeño órgano y, a veces, otros instrumentos como el clavicémbalo o el laúd.... En rigor, los códices más antiguos no dicen “canentibus organis”, sino “candentibus organis, Caecilia virgo”, y entonces los “órganos” no serían instrumentos musicales, sino instrumentos incandescentes, es decir, instrumentos de tortura, y Cecilia estaría cantándole al Señor entre las herramientas candentes...

Una posible interpretación de la escena de la boda es que, mientras sonaban los instrumentos musicales en la casa de sus padres, ella se mortificaba con cilicio y súplicas a Dios en su interior, preocupada por conservar su virginidad intacta. Pero, a estas alturas, ¿quién va a decir ahora que Santa Cecilia no es la Patrona de la Música? Hay decenas de obras musicales dedicadas a la santa, y decenas de pintores y escultores –desde Rafael a Rubens- la han representado en el arte. La Basílica de Trastevere, del siglo V, está consagrada a Santa Cecilia. La tradición, tan fuerte, sostiene que la iglesia se construyó en el solar de su propia casa.