Tal día como hoy nació Kafka, el creador de lo kafkiano

Franz Kafka conoció a su último amor hace ahora justamente un siglo, en julio de 1923. La joven Dora Diamant dejó dicho que “un día vivido con él supera todo lo que jamás hubiera escrito”. Y eso que Kafka se pasó la vida buscando al verdadero amor sin encontrarlo, y entregado a su literatura sin hallar el éxito sino después de morir, el 3 de junio de 1924. Faltan, por tanto, solo unos meses para empezar a vivir la conmemoración del centenario de esa muerte que, después de una vida de más sufrimiento que fama, lo convirtió en eterno y en universal. Después de un siglo en el que su influencia no ha cesado de crecer, incluso en grandes narradores de la talla de Camus, Borges o García Márquez, se ha terminado por consolidar el adjetivo derivado de su rotundo apellido para la historia moderna de la literatura mundial: todo el mundo comprende hoy lo que significa lo kafkiano , por incomprensible, por absurdo, por inexplicable, por surrealista en un laberinto sin salida, por sin sentido, lógica derivación de lo que ha supuesto entender al ser humano como un instrumento y no como un fin en el cenit del capitalismo. La figura de Kafka se antoja hoy fundamental para entender, casi originariamente, el existencialismo o el expresionismo.

Alrededor de 1915, cuando fue reclamado para el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, fue excusado porque sus jefes le consiguieron un aplazamiento al considerar su trabajo un servicio gubernamental esencial. Fue entonces cuando publicó La metamorfosis, su novela más emblemática, en la que un empleado, Gregorio Samsa, se despierta una mañana imposibilitado de ir a trabajar porque se ha convertido, de súbito, en insecto, una especie de cucaracha despreciada por su propia familia hasta el extremo de la invisibilización. A partir de 1918, el propio Kafka terminaría viviendo en sanatorios, como un insecto recluido, porque la tuberculosis no tenía cura. En ese tiempo terminó los 14 cuentos fantásticos que forman Un médico rural, comenzó En la colonia penitenciaria y El proceso, aunque esta no se publicara hasta 1925, póstumamente y gracias a su amigo Brod. El proceso es otra de las novelas emblemáticas de Kafka y una de las que sirven para haber consolidado la significación de lo kafkiano. Joseph K. es arrestado en su casa porque, supuestamente, ha sido acusado por un desconocido de haber cometido un crimen del que tampoco nadie sabe nada. El protagonista vivirá una auténtica pesadilla ante jueces enigmáticos que aparentan ignorar los detalles del caso, de modo que Joseph K. termina repasando toda su vida en busca de algún hecho que sea merecedor de la denuncia y su detención. Lo inaccesible de las más altas instancias administrativas lo atrapan en un laberinto verdaderamente desmoralizante.

En plenas Navidades de 1923, Kafka había contraído una pulmonía que lo obligó a regresar a casa de sus padres antes de que llegara la primavera de 1924. Al agravarse su enfermedad, sufrió un ataque de tuberculosis de laringe que lo llevó de nuevo a un sanatorio cerca de Viena y a no poder ingerir alimentos que no fueran líquidos. En su lecho de muerte, escribió Un artista del hambre. Falleció el 3 de junio de aquel año, sin sospechar siquiera que su sufrimiento no era comparable aún al que les esperaba a sus tres hermanas en los campos de concentración del nazismo, en una época que él no iba a vivir y en la que lo kafkiano llegaría a su máxima significación histórica.