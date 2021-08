La primera vez que Federico García Lorca, con 20 años, consiguió que su padre le pagara la edición de un libro, no fue de poesía ni de teatro, géneros en los que el escritor español más universal había de convertirse en un auténtico maestro, sino de viajes, el producto de sus rutas por el interior de España como estudiante, justo antes de ingresar en la Institución Libre de Enseñanza en 1919. Aquel primer libro se tituló Impresiones y Paisajes (1918). Pero fue allí ya, en su Residencia madrileña, cuando el poeta granadino podó “ramas y follaje del frondoso árbol lírico” que le había ido creciendo dentro sin él saberlo y entregó a la imprenta su primer poemario, el más largo de cuantos iba a escribir en toda su vida. Al título no le dio muchas vueltas: Libro de poemas, pero en sus 67 poemas, publicados hace ahora 100 años, estaba ya la esencia del poeta que todos conocemos: la pérdida del paraíso infantil, sus canciones y juegos, la crisis o el desencanto que todavía no se llamaba pena, la personificación del paisaje, las brillantes metáforas, el folclore y sus historias, la religiosidad popular y, sobre todo, una conciencia elegíaca que supuraba por tantos versos dedicados a la muerte.

Federico, muy indeciso con la publicación, le entregó el manuscrito a su amigo e impresor Gabriel García Maroto, a la sazón también pintor al que le dedica en el libro uno de las baladas y con el que, una década después, había de reencontrarse en Nueva York. El editor, que puso de su bolsillo el dinero para la publicación, mecanografió cada uno de los poemas y se los devolvió a Lorca para que los fechase y los corrigiera. Pero también Lorca tuvo su primera vez y el libro, de 229 páginas, apareció finalmente plagado de erratas.

En agosto de 1921, Cipriano Rivas Cherif y Guillermo de Torre publicaron las primeras críticas de aquel libro. El primero destacó su panteísmo y el segundo le reprochó un excesivo sentimentalismo, pero elogió su capacidad para la metáfora. El inquieto Federico, sin embargo, andaba ya componiendo sus primeras Suites y otro poemario que no publicaría hasta una década después, Poema del cante jondo, olvidado ya del fracaso de su primera obra teatral, El maleficio de la mariposa; desarrollando otras piezas dramáticas y de títeres y, sobre todo, ilusionado por haber conocido a Juan Ramón Jiménez y a Manuel de Falla, con quien no tardaría en planear el primer concurso de cante jondo a nivel nacional, que se habría de celebrar el junio siguiente en el patio de los aljibes de la Alhambra granadina.

“¿Qué voy a decir yo de la poesía?”

Eso le preguntó Federico a Gerardo Diego, y aquellas palabras conformaron la introducción de su primer poemario a modo de poética personal. Sin mencionarlo, Lorca había asumido ya los postulados de Bécquer: “Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la Poesía. Eso déjaselo a los críticos y profesores, pero ni tú ni yo ni ningún poeta sabemos lo que es la Poesía”. También de aquellos comienzos data una frase que resume magistralmente su quehacer: “Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios –o del demonio-, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema”.