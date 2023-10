The DixieLab, broche de oro de JaZZahara

Con The DixieLab buscan un espacio de encuentro con ese viejo y maravilloso repertorio estrechamente relacionado con el baile, dándose mucha libertad para la improvisación, entregándose por completo a la espontaneidad y a la emoción y creando momentos únicos que solo la música en directo puede proporcionar, bajo la filosofía de que la vida es mucho mejor (y más divertida) gracias al swing.

El grupo presenta su primer disco: Hear Me Talking To You (BlueAsteroid2018), título -no falto de humor- donde reivindican el blues más antiguo como piedra de toque y elemento fundamental del jazz (Hearmetal king to you.-MaRainey1928) y con el que también hacen un guiño al libro Hearmetal kin´toyou, recopilatorio de historias orales del jazz, escrito por Natt Saphiro y Nat Hentoff, editado en 1955.

Hentoff entendía las vivencias de los artistas y su aspecto humano como algo esencial para explicar cómo se hace la música y de dónde viene. Y de esta manera entienden, disfrutan y se entregan a la música los integrantes de The DixieLab.