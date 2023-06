The Flash: otra más de superhéroes, tan tediosa y ruidosa como las que la preceden

Dirigida por el argentino Andy Muschietty, responsable de las terroríficas It (2017) y su secuela It, Capítulo 2 (2019), The Flash, es la enésima oportunidad de ofrecer un producto divertido, entretenido y emocionante de la mano de un superhéroe de la factoría DC Entertainment. Se une a iconos de la empresa como Batman, Wonder Woman, Superman y Supergirl. Sin éxito.

En este caso Barry, el tímido protagonista utiliza sus superpoderes para cambiar los acontecimientos del pasado y así salvar a su madre de una muerte inesperada e inoportuna y en la que el padre es el principal sospechoso. Y lo que se suponía era la solución a un problema que lo tensionaba mental y físicamente sobremanera, se convierte en uno de los conflictos más complejos y difíciles de resolver del universo fantástico. Sobre todo cuando el yo se multiplica por dos.

Está rodada como la mayoría de estos productos, con muchas carreras, saltos en el tiempo y un malvado de manual. También con muchos efectos especiales, música estridente, infinitos movimientos de cámara e increíbles saltos de planos. Tiene a su favor el uso del humor como elemento diferenciador, pero es tan pueril como inútil. Sigue explotando la violencia como eje de la acción y los malotes, por fin, logran triunfar gracias al genial invento de los universos que se expanden o comprimen a capricho de la guionista Christina Hodson.

La película no alcanza los estándares necesarios para ser mínimamente entretenida. El guion es muy flojo, su punto de partida es fallido y su desarrollo pésimo y reiterativo. Los efectos especiales son los mismos que vemos en todas las películas de este tipo. La película no tiene alma. La podría salvar las estrellas de la DC que aparecen, pero no es así, ya que ni el plantel actoral que si es de lujo, Affleck, Keaton, Verdú, consigue librarla del fracaso.

Seguramente será apta o estupenda para incondicionales. Una vez más y con este tipo de producciones, se vuelve a dar el caso de que vista una, vistas todas.

The Flash *

Estados Unidos 2023 144 min.

Dirección Andy Muschietti Intérpretes Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Kiersey Clemons, Maribel Verdú.

Fántástico