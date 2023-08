Tomasito: «A medida que voy siendo más maduro más me gusta el escenario»

Tomás Moreno, más conocido por su nombre artístico “Tomasito”, aterriza mañana en la sala Zentral de Pamplona dentro del festival Flamenco on Fire, un bolo que según ha indicado en una entrevista con EFE afronta acompañado de una madurez que hace que cada vez le guste más estar sobre el escenario.

Pregunta: ¿Qué es lo que le da a Tomasito esa vitalidad que desprende en su música?

Respuesta: Sobre todo yo creo que mi cuerpo y mi tierra, Jerez de la Frontera. Entre una cosa y otra sucede eso.

P: Es uno de tantos artistas que nace en la cuna del flamenco, pero termina yendo a Madrid a triunfar. ¿Por qué costaba antes tanto labrarse una carrera desde Andalucía?

R: Yo a Madrid no me fui a triunfar, la verdad, me fui a vivir desde muy pequeño. Que me ha ayudado mucho Madrid por supuesto. Ahora he ido al extranjero y a muchos sitios, pero Madrid es importante porque es la capital de España y ahí hay muchas cosas.

P: ¿Cómo recuerda esa juventud?

R: De arriba para abajo, era un no parar cuando llegué al principio, mucha velocidad. Allí la verdad es que conocí un montón de gente del rock & roll, del flamenco, otros tipos de música. Todo muy a tope, ahora estoy más tranquilo.

P: ¿Se ve muy diferente el mundo y el arte ahora con 53 años a cuando tenía 18?

R: Hombre, claro que sí porque casi todo cambia. Uno flipa de hace 20 años para acá con los adelantos que hay. Yo he grabado con analógico y ahora todo es digital. Eso y la música, que también ha cambiado mucho.

P: ¿Ha cambiado también cómo se enfrenta al escenario?

R: A medida que voy siendo más maduro más me gusta el escenario porque tienes ya más experiencia y te subes como por tu casa.

P: Es un artista al que le gusta mucho colaborar con otros artistas, ¿no? No solo en el estudio, sino también sobre los escenarios.

R: Sí, porque eso me alimenta y está bien también participar con los compañeros, componer juntos, actuar juntos. A la gente también le gusta mucho el vernos juntos y ese buen rollo que se transmite.

P: ¿Ha encontrado reticencias entre los puristas del flamenco con su música?

R: La verdad es que no. A mí desde pequeño me han respetado siempre lo que yo he querido hacer y en el mundo del flamenco me conocen ya desde hace mucho tiempo. No me he encontrado reticencias, al revés, a mí me animan los ortodoxos y les gusta lo que hago. Me da igual cómo me cataloguen, yo me busco la vida.

P: ¿Es muy diferente cómo acoge el flamenco el público del norte y el del sur de España?

R: Sí que cambia, en el sur está más acostumbrada la gente a escuchar flamenco, pero en el norte la verdad es que cuando he estado ha gustado mucho, allí lo echan de menos y están más faltos.

P: ¿Tiene pensado algún repertorio especial para su concierto en el Flamenco on Fire que toque quizás más los palos del flamenco? Con más presencia de bulerías, alegrías...

R: Habrá del último disco, en ‘Agustisimísimo’ tengo yo cosas flamencas. Tengo de todo, no solo es el flamenco en la vida, es la música en sí.