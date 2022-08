‘Ubi Sunt’ del poeta Víctor Jiménez en Alcalá de Guadaíra

El último libro publicado del poeta sevillano Víctor Jiménez –que no su último libro, pues lo escribió allá por 2014- ha sido editado ahora por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como el primer número de una colección de obras que no debería caer en saco roto porque la ciudad de los panaderos es verdaderamente un lugar con suficiente inspiración como para dar de sí un nutrido ramillete de publicaciones en torno a sí misma. Está bien que el arranque de la pretendida colección sea este poemario de Víctor Jiménez “para los niños que lo siguen siendo”, como reza su dedicatoria, aunque, como matiza acertadamente Lutgardo García en el prólogo, vaya dirigido más bien “al niño que llevamos dentro y del que un día nos alejamos sintiéndonos mendigos en el destierro, desheredados de un paraíso de luz”. No en vano, el propio Jiménez cierra la obra con una de las muchas décimas o espinelas que tan bien maneja: “Dónde el tiempo entre las manos, / los juegos, las ilusiones, / los besos y las canciones / de aquellos días lejanos / en los cálidos veranos / que dan a la adolescencia. / Dónde el fulgor y la esencia / de aquellas tardes vividas. / Y tantas cosas perdidas / en la distancia y la ausencia”.

Pues eso, dónde sino en la memoria vívida, fotográfica, dorada de poetas como él. Cada cual construye la elegía sobre lo que lo merece, y es cierto que muchos de los grandes han llegado a la última habitación del corazón de los lectores con autoelegías cuya elegancia ha radicado siempre en tratar del lugar y el tiempo esfumados para siempre y no directamente de sí mismos. Que le vuelvan a preguntar a Juan Ramón con su Platero, o al pueblo lejano de Romero Murube, por no citar las cosas del campo de Muñoz Rojas o el consabido Ocnos de Cernuda. Al fin y al cabo, el tiempo y el qué no daría yo por empezar de nuevo seguirán siendo los temas eternos cuando los poetas no se dediquen a ejercer. Pero es que, además, Víctor Jiménez se deja influir aquí, tan gustosamente, por las moneditas de Machado, por el arbolé de Lorca o por la Margarita de Rubén. Es un poeta, como diría Borges, mucho más orgulloso de lo que lee. Y se le nota, por el dominio de la síntesis y la sintaxis, de esa rima consonante que nos transporta a otra época de la inocencia y de esas clásicas estrofas que van de la redondilla a la cuarteta pasando por el romancillo, además de esos sonetillos que el poeta mete tan bien por el palo de la aventura: “Con espada de madera, / arco y flechas en su aljaba, / el niño entonces jugaba, / con el valor por bandera / y una tropa aventurera / que la sangre se dejaba, / a conquistar la alcazaba / del moro de la frontera. / Y, bajo el sol amarillo / que coronaba el Castillo / inclemente y justiciero, / asediaban la muralla / de la enemiga atalaya / las huestes de aquel guerrero”. Todo es, al cabo, aventura en sepia en esa parte central del libro que va de exploradores, indios, moros y cristianos...