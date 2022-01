Un brutal trabajo de contención

Techo y paredes recubiertas de grandes planchas de madera, un mueble aparador, tres sillones negros de corte moderno delante de un televisor en el centro del escenario, y dos sillas en cada extremo. Es el espacio ideado por Romeo Castellucci para esta nueva obra de la bailarina y coreógrafa belga Cindy Van Acker, una propuesta de danza tan compleja y radical, que cuesta trabajo entrar en su discurso.

Once bailarines vestidos con trajes poco llamativos deambulan por el escenario con un ritmo parsimonioso y una actitud fría. Más que bailar, los intérpretes se desplazan de manera autómata. Dan unos pasos y se paran una y otra vez, delimitando toda una gama de imágenes inquietantes, aunque aparentemente cotidianas. Se miran pero no se ven, y mucho menos se tocan o se relacionan. Son once, cinco bailarinas y cuatro bailarines, aunque no están en todo momento en escena. Salen y entran de forma individual, o por parejas o tríos, por una puerta situada al fondo, o también por los laterales, cuya apertura deja entrever una especie de sala de espera donde en algunos momentos se sientan.

Poco a poco el automatismo va dando lugar a una serie de movimientos de manos y brazos, sumamente contenidos, que revisten de figuras inquietantes y sutiles la música del grupo japonés Goat, por momentos envolvente. En dos ocasiones la luz registra un apagón total, que parece indicar un cambio. Pero todo sigue igual cuando el espacio vuelve a estar iluminado. De la misma manera, trascurridos los primeros 60 minutos los bailarines y bailarinas se van dejando el escenario vacío, aunque eso sí, el televisor se queda encendido insinuando un programa que no podemos ver.

Y es que, según nos informa el programa de mano, con esta pieza de danza contemporánea Cindy Van Acker se propone huir de la inmediatez y plasmar la huella, el rastro que deja cada movimiento del bailarín/a en su interacción con la luz, la música y el espacio. Un propósito extremadamente complejo que le lleva a elaborar una esmerada coreografía, calibrando los movimientos con precisión matemática, obligando a los intérpretes a un brutal trabajo de contención corporal que es, sin duda, lo mejor de la obra. Pero a pesar de su esfuerzo y del imponente trabajo coreográfico, la obra resulta un tanto pesada de ver para el público, que acaba cayendo en el tedio, hasta el punto de que más de un espectador se fue antes de que terminara.

Obra: Without References

Lugar: Teatro Central, 28 enero

Producción: Cie Greffe, con el apoyo de la Fondation d’entreprise Hermès como parte de su programa New Settings.

Concepto y coreografía: Cindy Van Acker

Colaboración artística: Maud Blandel

Música: Goat (jp)

Iluminación: Victor Roy

Escenografía: Romeo Castellucci

Intérpretes: Steìphanie Bayle, Matthieu Chayrigues, Louis Cleìment Da Costa, Sonia Garcia, Paul Girard, Yuta Ishikawa, Lisa Laurent, Maya Masse, Anna Massoni, Philippe Renard, Daniela Zaghini

Calificación: 3 estrellas