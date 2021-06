Un desafío actoral aprobado con nota

Obra: Días de vino y rosas.

Lugar: CICUS

Compañía: ADN Teatro

Guión original: J. P. Miller de la película Days of Wine and Roses (1962), dirigida por Blake Edwards. Adaptación teatral: Owen McCafferty. Título original: Days of Wine and Roses

Dirección: José Luis Sáiz

Adaptación: David Serrano

Intérpretes: Cristina Charro (Sandra) Marcial Álvarez (Luis)