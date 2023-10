Un espectáculo memorable de la Martha Graham Dance Company

Martha Graham es considerada como una de las pioneras de la danza contemporánea en Estados Unidos, donde fundó hace nada más y nada menos que 98 años la compañía que lleva su nombre y que sigue tan viva como en sus inicios, gracias a que lejos de anclarse en las coreografías de su fundadora (que fueron más de cien) ha sabido abrirse a otros creadoras. Ayer tuvimos la oportunidad de comprobarlo con esta obra, que reúne tres coreografías representativas de la trayectoria de la Martha Graham Dance Company. La primera pieza, ‘Errand into the Mace’, es una coreografía estrenada en 1947 que contó con la música de Gian Carlo Menotti y la escenografía de Isamu Noguchi, hecha para ser bailada por la propia Martha. En esta ocasión la interpretó, con una exquisitez que raya en la excelencia, Xin Ying junto Alessio Crognale-Roberts, quien asumió con férrea disciplina y dominio técnico bailar con una media en el rostro y los brazos sujetos por aparato rígido, formando un ángulo de 90º que simboliza los cuernos del minotauro. Y es que, esta pieza gira en torno al mito de Ariadna pero, como novedad es ella, y no Tese, la que vence al monstruo. La coreografía refleja el método “contracción y relajación” creado por Martha para expresar el dolor, el odio, la amargura o el éxtasis, distintas emociones que se expresan en diferentes partes del cuerpo, aunque se hace visible primordialmente en el torso. Según este método, la coreógrafa estadounidense define una forma dura de baile, con imágenes geométricas angulares que se alejan del esteticismo del ballet clásico. Pudimos apreciarlo en esta primera pieza que, más allá del mito, se dirige a reflexionar sobre los pasajes interiores del miedo y la lucha de la mujer por superarlo.

La segunda pieza de la noche, ‘Canticle for Innocent Comedians’, es una recreación de la coreografía original realizada por Sonya Tayeh, ya que de la primera no se tienen registro más que de uno de los pasajes y así nos lo explicó la voz en off que presentó el espectáculo en nombre de la compañía. La obra original partió de un poema de Ben Belitt y giraba en torno a las fuerzas de la naturaleza, Sol, Tierra, Viento, Agua, Fuego, Luna y Estrellas, cada una representada por las estrellas de la compañía de ese momento. En esta recreación Sonya Tayeh ha contado con varios coreógrafos y entre todos han creado una pieza, con música Jason Moran, muy vistosa y fuertemente impregnada del clásico, donde se suceden con un ritmo vertiginosos los números corales con los dúos y los números de pareja. Una coreografía exigente que los bailarines de la compañía bailan con encomiable limpieza técnica y expresividad.