Un lustro sin Lina Morgan, ‘la tonta del bote’ que no lo fue tanto

Lina Morgan no se llamaba así, sino María de los Ángeles López Segovia. Lo que pasa es que todos la llamaban Angelines y, de Angelines, se quedó en Lines, y de Lines en Lina. Y como jugó toda su vida a hacerse la tonta, sin serlo, buscó un apellido artístico en consonancia con la entonces potente banca norteamericana Morgan. Y Lina Morgan se quedó, sobre todo desde aquel día en que se atrevió a usar una de las estrategias que repitió hasta el cansancio antes de alcanzar el éxito: sustituir a una de las vedetes más destacadas que ella en una de aquellas revistas con las que estaba acostumbrada a girar por medio país desde que a los 13 añitos se integró en la compañía infantil Los chavalillos de España. Eso ocurrió a comienzos de los años 50, cuando España aún no había hecho la mala digestión de la dictadura y la mujer, fuese actriz como ella o ama de casa como su madre, seguía teniéndolo infinitamente más difícil que sus compañeros los hombres, que en el caso de Lina eran Tony Leblanc, Miguel Gila o Juanito Navarro, entre otros muchos, con algunos de los cuales terminó de perfilar ese papel de falsa tonta con el que estaba llamada a triunfar hasta mucho después de llegada la democracia, haciéndose un hueco entre esperpéntico y tierno entre las mujeres florero que no solo las revistas, sino luego el cine y la televisión habrían de seguir prefiriendo. No dejó de ser significativo que aquella mujer nacida en plena guerra civil y hecha a sí misma rehuyera de las revistas del corazón y de vender su vida privada incluso cuando tuvo oportunidades para hacerlo.

El caso es que Lina Morgan, más allá de estar a la altura de otras ilustres empleadas de hogar como Rafaela Aparicio o Florinda Chico, comenzó a protagonizar otros papeles en el cine que presagiaban los cambios sociales que estaban por venir. Los títulos son muy elocuentes: Dos maridos para mí (1965), Soltera y madre en la vida (1969) y, sobre todo, una de sus comedias más populares: La tonta del bote (1970), una película de Juan de Orduña que no solo la catapultó definitivamente a la fama, sino que le hizo subir el caché, porque hasta entonces había compatibilizado primeros papeles con sueldos de tercera.