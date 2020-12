Un millar de mujeres lectoras... y las que quedan

A medio camino entre reivindicar la importancia de la mujer en la cultura y la de la lectura. Puede que ese sea el motivo que inspiró hace 1.000 días a la sevillana Pilar Alcalá a reunir la mayor cantidad posible de cuadros que reflejen a mujeres leyendo. Así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo, pero supone todo un homenaje a la cultura con muchos matices.

Y no es casualidad. Alcalá es la voz de la asociación ‘Con los Bécquer en Sevilla’, la entidad que pelea, y mucho, a diario por preservar el legado de Gustavo Adolfo y Valeriano, e intentar no solo que se conozca el lugar donde nacieron o vivieron, sino que lugares emblemáticos como La Venta de los Gatos no acaben derruidos por culpa de la ruina o en manos de especuladores inmobiliarios.

Una defensora de la cultura

Con todo, Pilar Alcalá es una defensora de la cultura en todos sus matices. Por eso, no se sabe muy bien por qué y quizás ni ella misma lo sepa, un buen día decidió subir a sus redes sociales una foto de un cuadro en el que se reflejase una mujer leyendo. Ya sea una carta, un libro, un cartel en la calle... La única condición es que sea una mujer la que esté plasmada en la obra de arte, que cada día es seguida y comentada por muchos de sus seguidores.

Por eso, este jueves, cuando publicó su cuadro número 1.000, le dio forma al siguiente mensaje: “Sé que sois muchos los que seguís mis publicaciones de cuadros de lectoras. Esto empezó casi sin querer: un día publiqué una y luego otra y me fue gustando y busqué más lectoras y las seguí publicando y tengo, esperando a ser traídas a mi muro, varios miles de todos los estilos. No sé si me dará tiempo de publicarlas todas antes de abandonar este mundo... La que publico hoy es la número mil de la colección”.

La Dama de Negro milenaria

Y, de esta forma, ha llegado el cuadro que redondea la cifra de mil fotos. Es 'Dama de negro’, de Philip Wilson Steer (1860-1942). Nacido en Birkenhead, hijo del pintor de retratos Philip Steer (1810-1871), en 1878, después de descubrir que los requisitos para ingresar al Servicio Civil eran demasiado estrictos, decidió ser artista. Por casualidad, igual que Pilar comenzó a recopilar cuadros, él decidió pintarlos.