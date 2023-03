Un trío de jazz de lo más flamenco

Rosario Toledo presenta en la sevillana sala de teatro TNT, ‘Playeras’, una obra de danza que surge de una fértil colaboración con la violonchelista barcelonesa Alba Haro y el pianista gaditano Javier Galiana.

El germen de esta obra es el disco Couze flâneries sur plages, compuesto y grabado por Haro y Galiana durante el confinamiento. De corte jazzístico, las composiciones de este disco están inspiradas, como su nombre indica, en los paseos por algunas conocidas y hermosas playas de diferentes países, como la playa brasileña de Arpoador, la mexicana de Acapulco, o las españolas de Las Catedrales, Bolonia o Punta Paloma entre otras.

Aunque no se trata de un disco de música flamenca, sus compositores creyeron en su potencial bailable y se pusieron en contacto con Rosario Toledo, quien no dudó en participar en el proyecto hasta convertirlo en un espectáculo de danza en el que la musicalidad de su taconeo flamenco ejerce un hermoso contrapunto con la música, que supone un canto a la vida. Y es que, tal y como reconoce el director artístico del proyecto, Pedro G. Romero: “ Me atrevería a decir que este es un proyecto casi político, quiero decir, que este aferrarse al mar, a la playa, donde los ríos van a morir, tiene algo de reivindicación de la vida por encima de todas las cosas”.

Rosario Toledo cuenta en su haber con una amplia y fructífera trayectoria como bailaora y coreógrafa en la que se ha distinguido por su inquietud artística, lo que le ha llevado a participar de proyectos diversos, como ‘Aléluya Erótica’, un espectáculo de la compañía teatral TNT que le valió el Premio Giraldillo al mejor espectáculo en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2012. Con esta compañía participó también en el espectáculo ‘Amazonas’, por el que recibió el Premio Lorca 2018 a la mejor intérprete flamenca. De sus producciones propias destacan ‘El aire de Cádiz’, ‘Del primer paso’, ‘Vengo’ y ‘Pintoresca, a los que se suman ‘Marea Viva’ un encargo del festival Cádiz es Flamenco’, y el cortometraje de ficción ‘Me encuentro’, presentado en el Festival de Alcances.