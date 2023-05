Un vino con... Fran Páez

Después del parón obligado por las fiestas de primavera que, según a qué te dediques profesionalmente, te sumerge en unas largas semivacaciones o en una agotadora faena, el letargo en el que vive sumida la ciudad no da para más que, o disfrutar de esta época del año o trabajarla a tope. No hay término medio. En cualquiera de los dos casos, publicar nuestro “Un vino con...” carecía de sentido, pero se los estuve guardando pacientemente hasta hoy.

Para mí, esta época del año supone una carga de trabajo importante. La ciudad se mueve, primero, al son de “Campañilleros” y después al de las sevillanas, mientras el sector turístico nos esforzamos para que nuestros clientes se lleven el mejor concepto posible de Sevilla ofreciéndoles un producto de calidad constante durante una temporada alta tremendamente exigente.

El caso es que, antes de que empezara esta locura de la que les hablo, que por otro lado nos encanta, hay que reconocerlo, quedé a comer con mi amigo Fran. Fran, entre muchas otras cosas, es el Delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. “Casi ná”. Llegar hasta aquí yo lo considero como el mayor de los premios que puede obtener alguien que ame este sector y esta bendita ciudad, aunque con una tremenda dosis de responsabilidad así que, entre reflexión y reflexión, pensé que perfectamente podría ser una de mis “víctimas” para esto de “Un vino con...”, así que allá va.

Fran es un buen tío. Creo que es el análisis más breve, conciso y sincero que puedo hacerles. Es un tipo afable y bonachón, pero con un carácter oculto que espero no verle sacar nunca. Como él mismo dice: “Si me buscan, me encuentran”. Había una frase en su perfil de Twitter que me gustaba mucho y creo que, de alguna forma, podía definirle. Decía algo así como “Onubense de nacimiento, sevillano de adopción, andaluz por sentimiento y español por convicción”. Con él, me unen muchas cosas: nacimos el mismo año, nos casamos también el mismo año, tenemos un hijo de la misma edad y tenemos en común Nervión, donde yo vivo, y de donde él es el presidente de la Junta Municipal. Macareno, Asuncionista y bético, esto último confirma la sabia teoría de que “nadie es perfecto”.

Un vino que le encanta a Fran es el Pago de Carraovejas así que nos pedimos una copa y, con vistas a la Giralda, comenzamos a charlar y a arreglar el mundo, empezando por Sevilla. Fran es Licenciado en Derecho, abogado de profesión. Es un tipo emocional y leal, cosa que, en los tiempos que corren, no abunda. Consciente del puesto que ocupa dentro de la ciudad, en muchas ocasiones quiere arreglar algo que entiende tendría fácil solución en lo privado, pero las trabas burocráticas de lo público hacen que se eternice, y esto le frustra. Y yo espero que no le canse.

Fran tiene muchas cosas claras y dos en concreto no las tiene claras, las tiene clarísimas. Una, es que no se quiere jubilar siendo político. Entiende que esa vocación de servicio público que le apasiona no tiene fecha de caducidad, pero que hay que ser consciente de hasta cuándo, aunque ese punto y final sea dentro de muchos años. La segunda cosa que tiene clarísima es que se casaría con Irene, su mujer, todas las veces que hiciera falta. Ella no piensa lo mismo. No se asusten. Les explico. Seguro que a algunos de ustedes también les ha pasado. El lugar de celebración de la boda suele ser uno de los primeros roces serios de las parejas y suele solventarse de forma consensuada entre ambas partes. En el caso de Fran e Irene pasaba algo parecido. Ella quería Cantillana, delante de la Asunción, y él la Macarena, delante de la Esperanza. ¿La decisión salomónica? Por lo civil, y en el Ayuntamiento de Sevilla que, si no conocen dónde se celebran los enlaces, les invito a visitarlo porque no tiene nada que envidiar a ninguna iglesia del mundo. El caso es que, cuando se cumplieron diez años de ese primer enlace, en 2020, Fran quiso hacerlo bonito y le pidió matrimonio de nuevo a Irene para casarse, esta vez por la iglesia, y ella le dijo que no. ¡Como lo leen! Le dijo que no, pero no era un no definitivo. Sólo era un no por cuestión de coherencia: los niños aún eran pequeños y embarcarse en todo lo que conlleva la preparación de una boda, tal y como ellos querían, era una locura. Tan sabia fue su decisión que, unos meses después, una pandemia mundial nos pasó por encima y, de haber tirado para adelante con la idea inicial, todo se habría visto deslucido. La idea era repetir la boda de la que disfrutaron en 2010 con familias y amigos, con previo y post incluidos, y no habría sido posible. Eso sí, le dijo que no, pero el anillo se lo quedó. Estoy seguro de que, cuando se den las condiciones adecuadas, se celebrará y apuesto con ustedes lo que quieran a que será en Cantillana.

Fran es el menor de seis hermanos y tiene tres hijos: Jaime, de la edad de mi hijo como les decía antes, Julián y María, aunque le llamamos Marita que, seamos sinceros, es la que manda en la casa. Si por él fuera, aún tendría dos o tres hijos más y, pasado lo pasado y visto lo visto, aunque el tiempo libre disponible por las enormes responsabilidades de sus cargos no sea mucho, la mayor recompensa que tiene mi invitado de hoy es llegar a casa y encontrarse con los pequeños por allí revoloteando. Ellos le dan la vida. Fran sabe que esa es la mayor responsabilidad que va a tener que asumir a lo largo su vida, y que esta sí que será para siempre. Aquí no hay jubilación posible. Y lo hace con enorme orgullo, mirando al futuro con la necesidad de seguir aprendiendo y la obligación de continuar enseñando. Las clases no sólo se dan en los centros de formación, también en la vida. Y no sólo a los hijos. También a quienes nos rodean.