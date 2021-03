Una Conjunta sobria y luminosa

Las medidas extremadamente restrictivas que mantiene la Universidad en sus eventos multitudinarios provocaron que apenas unas setenta personas pudieran asistir a este tercer concierto de temporada de la Sinfónica Conjunta en el Auditorio de Ingenieros. El resto aun puede seguirlo a través del canal youtube del CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla). Nosotros pudimos constatar una vez más el extraordinario esfuerzo que está haciendo Juan García para, a pesar de contar lógicamente con una plantilla diferente en cada temporada, mantener el nivel de excelencia y dignidad que ofrece la orquesta y que nos sigue dejando perplejos y encantados a sus admiradores.

En esta nueva entrega la orquesta mantuvo el mismo esquema y hasta los mismos autores que en la cita anterior, que García abordó con un ímpetu inusitado y una energía desbordante. Dos páginas imperecederas de la música universal, la Sexta de Schubert y la Júpiter de Mozart, en versiones tan aseadas como luminosas y a la vez serias, como marca el tono elegido para la ocasión, Do mayor. A estas alturas ya ni siquiera alcanzamos a imaginar el trabajo titánico que habrá de realizar el director para seguir manteniendo un nivel tan extraordinario, tanto que si no tuviésemos la ROSS ésta sería una muy buena formación para representarnos en las salas de concierto de la ciudad; claro que eso sería la pescadilla que se muerde la cola, porque sin la plana de maestros y maestras de la Sinfónica de Sevilla estos jóvenes intérpretes no habrían recibido seguramente la educación musical que les hace mantener tan satisfactorio nivel.