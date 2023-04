Una mirada diferente a la danza flamenca

Este jueves 20 de abril, a las 20:00 horas, La Fundición Teatro de Sevilla (Calle Habana, 18) recibe en su programación del Ciclo Fundanza ‘Áspid’, una propuesta flamenca de la bailaora Vanesa Aibar, recién galardonada este lunes 17 de abril en Cádiz con el premio al Mejor espectáculo de danza en los XXVI Premios Max de las Artes Escénicas, con su espectáculo ‘La reina del metal’.

‘Áspid’ es una reflexión sobre la vigencia de los mitos y los arquetipos asociados a la feminidad, los roles de género, la representación romántica de la bailaora, la colisión de fuerzas, la lucha de contrarios, los mecanismos de coerción, las estrategias de emancipación y la construcción de la identidad a partir de los códigos coreúticos y musicales del flamenco.

Si le preguntamos a Vanesa Aibar, por qué debemos venir a ver ‘Áspid’ nos dice que “básicamente para dejarse embaucar con un espectáculo de danza flamenca con otra mirada. Esta pieza se nutre de la propia historia del flamenco para contarnos otro relato paralelo. Cuando estuvimos preparando el espectáculo encontramos mucha analogía entre la serpiente y la bailaora, que no deja de ser una visión sesgada, a consecuencia de la religión, de la imagen de la mujer pecadora, Lilith, y la serpiente. También hay referencias de la imagen del flamenco que construyeron los escritores románticos a través de la bailaora. La bailaora sensual que se retuerce como una víbora”.

‘Áspid’ tiene un carácter más íntimo, más poético que la recién galardonada ‘La reina del metal’, que posee un carácter más duro, quizás más catártico: “Curiosamente, las dos obras son dúos realizados con dos músicos en directo. En ‘Áspid’, con José Torres Vicente, que procede del flamenco; mientras que en ‘La reina del metal’, con Enric Monfort, que procede de la percusión contemporánea. No sé si es una búsqueda sobre la bipolaridad, sobre la dualidad... Es establecer una relación con tu compañero que a modo de espejo te devuelve las propuestas artísticas. ‘La reina del metal’ ha surgido tras los confinamientos y tras un proceso muy madurado.

Entre ambas piezas hay mucha distancia temporal y de vida, por lo que las energías de partida no tienen mucho que ver y de ahí la diferencia entre los dos espectáculos. Si en ‘Aspid’ la interrelación es con una guitarra y sus posibilidades musicales, en ‘La reina del metal’, la música viene de la mano de un percusionista, ejecutando principalmente sobre elementos metálicos y música electrónica. Evidentemente, cambiar los elementos generadores de la música me abre otras posibilidades y nuevos caminos para bailar. Es dejarse llevar, confiar y sucumbir ante lo que está sucediendo. No equilibrar, sino dejarse sorprender por lo que ocurre en los ensayos”, explica Vanesa.

Vanesa Aibar es bailaora y creadora y desarrolla su trabajo a partir del flamenco hasta desembocar en una danza moderna, libre, estética y de cualidades técnicas envidiables y así lo define la crítica especializada. La culminación de su forma de entender la danza llega con ‘Sierpe’ (2019), su primer espectáculo en solitario, en el que combina su fascinación por el folklore español con una reflexión sobre la feminidad. Le siguen ‘Liminal’ (2019) y ‘Áspid’ (2020) un paso a dos junto con el guitarrista José Torres Vicente y que ha sido galardonado con el Premio a Mejor Espectáculo para Espacios no Convencionales por la Asociación de Profesionales de la Danza en Andalucía. En sus últimos proyectos sigue una línea de investigación a través de la asociación con artistas de otras disciplinas. Así, en 2021, junto a Sara Cano, es artista residente de los Teatros del Canal y crean al alimón la propuesta escénica ‘Todas las noches’; y en este mismo año, con el percusionista Enric Monfort, estrena, tras dos años de experimentación, ‘La Reina del Metal’, la pieza recién galardonada en los Max.

Venta de entradas. Las entradas están a la venta en la taquilla de Teatro La Fundición de Sevilla (horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h. y los días de función, desde una hora antes del inicio del espectáculo), y también on line en la web del teatro. La tarifa general es de 16 euros y la tarifa reducida de 13 euros (Niñ@s menores de 12 años, desempleados, pensionistas carnet 65 Junta, Carnet de estudiantes, Tarjeta Amigos de Escenarios, Unión de Actores, PAD, Profesores de Escuelas de Artes Escénicas en convenio con la sala); la tarifa 50% es de 8 euros (Carnet Joven Junta Andalucía, Carnet Junta 65 ORO), y la tarifa escuelas de teatro y danza es de 5 euros.