Una noche de amor con SwingTête y Paula Padilla

Dream of You fue el instrumental elegido para introducir la banda, y el tema con el que comienza su disco. En él ya dejaron su impronta, muy cerca del estilo elegante y sofisticado con el que el violinista Stephane Grappelli abordó el repertorio en la segunda mitad del pasado siglo. A partir de ahí todo fueron canciones de amor, de despecho (It’s a Sin to Tell a Lie, de Billy Mayhew, más cerca de Fats Waller que de los blanditos The Ink Pots), de admiración a una ciudad emblemática (Do You Know What It Means to Miss New Orleans de Eddie DeLange, popularizado por Billie Holiday), de cariño a los semejantes (con la carismática When You’re Smiling tan asociada al cómico Jimmy Durante) o mera y típica declaración de amor (ese inmortal Night and Day de Cole Porter mil veces versionado, esta vez a dos ritmos y velocidades). Cierto que en este punto hemos de reconocer que echamos en falta algo más de sentimiento en unas melodías que abundan en él y se prestan a interpretaciones con mayor emoción que la desplegada por unos intérpretes centrados más en la energía y la diversión.

No faltaron los guiños a ese Woody Allen tan asociado al género, con una pieza tan recurrente en su filmografía como Out of Nowhere, escrita por Johnny Green e inmortalizada por Bing Crosby, o ese It Had to Be You de Isham Jones que tanto nos recuerda a la Diane Keaton de Annie Hall. Hubo espacio también para la anécdota, como esa demanda judicial que los herederos de Puccini interpusieron a Al Jolson por el parecido de Avalon con É lucevan le stelle de Tosca, algo en el que confieso nunca antes había reparado. La intervención del excelente contrabajista Daniel Abad tocando la tuba en este y otros temas tuvo su gracia, pero añadió un punto grotesco y bufo a un repertorio que no lo merece. A la batería sin embargo, Pablo Cabra no abandonó en ningún momento su estilo elegante y perfectamente ritmado, mientras Matías Comino demostró una vez más que es un excelente guitarrista, con mucho swing, y que posee también una sedosa voz, acompañando a Padilla en un Exactly Like You de Jimmy McHugh que metamorfosearon con gracia y buen gusto en el mítico Always Look on the Bright Side of Life que compuso Eric Idle para La vida de Brian. El público supo plegarse a la propuesta y algo de ese optimismo fue capaz de asimilar a la salida de estos bellísimos jardines bañados por una blanquísima luna llena.



SWINGTÊTE & PAULA PADILLA ***

XXII Noches en los Jardines del Real Alcázar. Matías Comino, guitarra y voz. Daniel Abad, contrabajo. Pablo Cabra, batería. Paula Padilla, voz. Programa: Canciones de Johnny Green, Cole Porter, Eddie DeLange, Haven Gillespie, Isham Jones, Jimmy McHugh, Harold Arlen y Billy Mayhew, entre otros. Lunes 20 de septiembre de 2021