Una noche mágica de arte

Un soberbio espectáculo de baile y música flamenca teñido de magia y poesía. Es lo que nos brindaron ayer Asunción de Martos y Diego Villegas en la Peña Torres Macarena, acompañados por el cante almibarado de José Anillo y Caridad Vega, la sonanta de Javier Ibáñez y la voz lírica de Diana Larios, quienes nos demostraron que el flamenco no tiene más frontera que el dominio del compás y la creatividad de sus artífices

La función comenzó por zambra, un sentido homenaje a Manolo Caracol y Lola Flores que Asunción bailó con el pelo suelto y una gran carga emotiva. No era fácil, a partir de ahí, seguir llevando el espectáculo hacia arriba. Pero en realidad no era ningún reto para unos artistas como ellos. Nos lo demostró el solo de guitarra de Javier Ibáñez y la armónica y la flauta de Diego Villegas, que nos volvieron a dejar sin aliento. Al igual que la versión de Diana Larios del tango ‘Volver’ a compás de bulerías lentas, y los tarantos que Asunción bailó con el carácter racial que caracteriza su forma de entender el baile flamenco, una impronta que se desbordó en los tangos finales provocando la participación activa del público, que a partir de ahí no dejó de animar a los artistas con toda una gama de olés y frases de admiración y aliento.

Tras el preceptivo descanso para el merecido refrigerio, comenzó la segunda parte en la que pudimos gozar con el saxofón de Diego -cuya interpretación de la ‘Bien Pagá’ puso al público de pie- y la sorprendente versión de ‘Todo es de color’ de Lole y Manuel con la que nos volvió a emocionar Diana Larios prestando su voz lírica a una pieza de baile que Asunción envolvió en hondo intimismo. Y como broche el baile por alegrías con bata de cola y mantón, una pieza preñada de lirismo de vertiginoso taconeo, elegante braceo y fascinantes vueltas.