Vente a leer a Bécquer por su cumpleaños

Para la portavoz del colectivo que defiende el legado del poeta, el aniversario, como todos los actos relacionados con el poeta, siempre son importantes, pero “este año casi más que nunca, porque no podemos olvidar que está en peligro, si es que alguna vez no lo ha estado, recuperar la Venta de los Gatos”, tras aprobar el Ayuntamiento que tenga usos relacionados con el flamenco, “lo que no tiene nada que ver con la obra de Bécquer ni con nada de lo que hizo durante toda su vida”.