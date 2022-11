Víctor Manuel: «No me gusta que Sabina generalice cuando habla de la izquierda»

Frente a todo este contexto político, en el que asegura que no tiene "esperanza ciega" en nadie, si que cree que "no todos los políticos son iguales" y se decanta por aquellos que "facilitan la vida, dan servicios públicos mejores y ensanchan los derechos sociales" frente a aquellos que "habla de copas, de cervecitas, de libertad".

En este contexto, confía en que Vox "ha tocado techo" y así se vea plasmado en próximos comicios. "Este país no es así, para nada. España es muy diversa y variada, justo lo que no es esa cosa feroz de insultar a la gente", sentencia sobre la formación, a la que también señala por el "gamberrismo parlamentario" por los insultos a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Abierto en sus opiniones, como siempre --dice que "no se va a callar a estas alturas por lo que alguien pueda pensar"--, también manifiesta que espera que la izquierda "no tenga la tentación suicida de pegarse el tiro en el pie" concurriendo por separado a las próximas elecciones: "La desunión produce fragmentación y poder para la derecha".

A su juicio, son "carnaza improcedente". "Sobre todo lo de la generalización es lo que no compro. No me hables de la izquierda porque no sé qué es la izquierda, sé lo que es cada uno en cada país, en cada momento y en cada circunstancia, pero no globalmente", sentencia.

"No me gusta que generaliza cuando habla de la izquierda latinoamericana y mete en el mismo saco a Daniel Ortega y Lula da Silva. No son comparables", asevera el cantautor en una entrevista concedida a Europa Press, en la que dice que le "molesta la confusión" que esta generalización "produce en un momento en el que las sociedades se están derechizando mucho".

El género urbano, con el reggaeton y el trap, reinan en ella y sobre estos estilos Víctor Manuel señala que hay canciones que le "chocan mucho". Hablando de lo urbano, se refiere a Rosalía, de la que aplaude "la primera o la segunda". "Era maravillosa, ahora la sigo menos porque me cansa un poquito más esa cosa sincopada y sintética. Me atrae menos", añade.

"Me quedo asombrado porque el TikTok lo recibo por mi nieta mayor, que tiene 14 años. Me cuesta entrar en ese mundo de broma, de brevedad que yo no entiendo, por edad y por todo", explica sobre la plataforma que parece marcar las tendencias musicales.

Sobre su recopilatorio, destaca también que incluye una versión en directo con el cantautor cubano Pablo Milanés, quien falleció la semana pasada en España. Como amigo y compañero, lamenta este "golpe tremendo" y recuerda sus vivencias juntos, como la gira que hicieron en 1995 o el disco que grabaron en vivo 'En blanco y negro'.

Esta pérdida, afirma, no le hace pensar en la "muerte" porque él reflexiona sobre la enfermedad ya que le gustaría "morirse y punto": "No me gustaría estar enfermo, ser una carga para mi familia o mis amigos".

Por otro lado, asevera que no piensa parar pese a que hace años le cuestionan sobre una retirada. "Mientras me sienta bien físicamente y tenga ganas de escribir canciones, seguiré", insiste, para agregar: "No me siento cansado ni sin fuerzas, me siento bien y me pruebo continuamente".

Seguirá probándose con su gira por el 75 aniversario, que pasará en los próximos meses por Valencia, Barcelona, Valladolid, Sevilla o San Sebastián, entre otros, e incluirá una fecha en el WiZink Center de Madrid el 21 de diciembre, cuando estará acompañado de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el coro de la Fundación Princesa de Asturias. "No me queda nada por hacer, he hecho mucho más de lo que soñé nunca", concluye el cantautor.