Aldi suma una novedad y sale a competir con los ‘grandes’

Aldi ha incrementado su sección de platos preparados y ha incluido opciones veganas, realizadas con proteína vegetal, según un comunicado de la empresa este jueves.

Entre las novedades que ha presentado la empresa se encuentran surtidos de falafel y "albóndigas veganas", además de 'nuggets', 'fingers' de pollo y tiras de cerdo fritas.

Aldi cuenta con más de 30 opciones de productos preparados bajo las marcas La Cocina, lanzada en 2019; La Cocina To Go, con productos para llevar, y My Veggy Day, con productos veganos.