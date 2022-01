El Corte Inglés anuncia descuentos de hasta el 50% en más de 1.000 marcas

El Corte Inglés ha lanzado las rebajas de invierno con importantes descuentos y grandes promociones tanto en tienda como en su web y app, que estarán disponibles hasta el próximo 28 de febrero, según ha comunicado la compañía en una nota de prensa

En la propuesta comercial destacan productos de moda, hogar, deportes, tecnología, ocio y accesorios, incluyendo artículos para todos los presupuestos. Entre los más demandados figuran prendas de vestir, bolsos, zapatos y botas, piezas de abrigo y otros complementos, así como productos para el hogar. El Corte Inglés ha preparado una amplia gama de artículos a precios competitivos en todas sus áreas de venta. Desde el comienzo de las rebajas se pueden encontrar grandes descuentos, con hasta un 50% en más de 1.000 firmas.

Unas rebajas que en moda mujer arrancan con descuentos del 50% en prendas de exterior de las marcas Woman, Lloyd´s y Couchel. Interesantes también los precios de las prendas de punto de Woman y Southern Cotton a 19,99 euros. Será difícil resistirse al 50% de descuento que presentan estos días las marcas Roberto Verino, Adolfo Domínguez y Caroll.

En hombre destacan las ofertas de camisas, pantalones y punto de Dustin, donde una prenda sale a 25,99€ y dos a 45€. O la firma Emidio Tucci, con camisas, pantalones y punto también a 32,99 euros una prenda, y dos a 60 euros. La marca Lloyd´s arranca estas rebajas también con un 50% de descuento.

Para los aficionados al deporte, El Corte Inglés ofrece descuentos que llegan hasta el 50% en una selección de textil deportivo de las marcas Adidas, Nike, Under Armour, Boomerang, Quiksilver, Puma, Billabong, Champion, Reebok, y Le Coq Sportif. Y también en calzado deportivo, firmas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma, Reebok, New Balance, y Fila, han incluido una selección de artículos con el 50% de descuento.

En ropa de cama y hogar, se podrán encontrar cojines, cortinas confeccionadas, alfombras, ropa de cama, mesa y baño, con precios al 50%. Así como un 40% de descuento en algunos modelos de colchones de las marcas Pikolin, Aspol, Flex y Relax.

Y en el área de muebles, habrá un 15% de descuento en las librerías customizadas, hasta un 30% en una selección de mesas y sillas, hasta un 40% en diversos modelos de sofá, y un 15% en una selección de muebles de cocina.