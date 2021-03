El Corte Inglés lanza hasta el domingo descuentos del 40% con los «Días PLUS»

El Corte Inglés lanza durante los días 4 al 7 de marzo, los “ Días PLUS ”, con unas ofertas dirigidas exclusivamente a los clientes que tengan contratada la tarifa plana de envíos El Corte Inglés PLUS .

El Corte Inglés PLUS, con un precio anual de 19,90 euros para las compras online, es una tarifa plana única que permite al cliente elegir si quiere recibir su pedido de mercancía general o de alimentación en 2 horas o con horario programado (si la compra supera el importe mínimo de 40 euros), en cualquier otro momento o recogerla en el punto de venta o con modalidad click and car, sin gastos de envío.

Moda, deportes, cultura y ocio, electrónica, electrodomésticos, alimentación, hogar, belleza, joyería, relojería, bisutería, entre otras, son las áreas donde estas ofertas estarán disponibles para los clientes que dispongan de esta tarifa plana.

El cliente podrá optar a todas estas ofertas con descuentos de hasta el 40% tanto a través de la web y app como en los centros comerciales de El Corte Inglés. Para que el usuario pueda beneficiarse de la promoción en tienda física deberá identificarse a través de la app. Por tanto, es necesario que el cliente previamente se haya suscrito a El Corte Inglés PLUS y descargado la app.

Entre las principales ofertas exclusivas que los clientes se van a encontrar en estos días PLUS, por ser suscriptores de la tarifa plana El Corte Inglés PLUS, destacan marcas de moda femenina como Naf Naf, Morgan, Tintoretto y Elogy, de moda masculina como Dustin, Emidio Tucci, Emidio Tucci Black, Lloyd ´s, Only&Sons, Studio Classics, y Fórmula Joven, de moda infantil como Name It, Jack&Jones, Only, y de lencería como Massana, que estos cuatro días saldrán con una amplia selección de artículos al 20% y 30%.

En el departamento de Relojería habrá un 25% de descuento en marcas como Hugo Boss, Bering, Scuderia Ferrari y Tommy Hilfiger. Y en Belleza, en la parafarmacia, la marca Dercare Tecnobelleza tendrá un 20% adicional y por su parte, El Ganso y Scalpers harán una selección de sus mejores perfumes para estos días, que saldrán con un 40% de descuento.

Las marcas de Deportes Quiksilver, Roxy, DC Shoes, Billabong y Element, también han querido sumarse a los grandes descuentos con un 30% en prendas deportivas. Y en maquinaria deportiva, habrá un 35% de descuento en electroestimuladores de las marcas Compex y Slendertone.

En cuanto a Alimentación, los suscriptores de la tarifa plana de envíos El Corte Inglés PLUS podrán adquirir con un 15% adicional la merluza Pescanova y el pollo de corral marca El Corte Inglés, además de un 20% adicional en productos de la marca Old El Paso, entre otras ofertas.

Electrónica y electrodomésticos también salen estos días con productos a muy buen precio, como el iRobot con un 15% adicional, el televisor LG NanoCell Led 4K HDR SMART TV de 65 pulgadas, que sale ahora con un 34% de descuento, de 1.299 euros a 849 euros o incluso el Google Nest Mini con un 66% de descuento, que de 59 euros pasa a 19,90 euros.

El departamento de menaje del hogar propone un 20% en marcas como Bassetti, Tommy Hilfiger y Tommy Jeans, aparadores con un 15% y un 40% en la firma de menaje Khun Rikon.

En el área de Seguros El Corte Inglés, también hay grandes promociones estos días, el cliente podrá disfrutar de 20 euros en una tarjeta regalo y hasta un 15% de descuento en su seguro de vida por pagar con tarjeta de compra de El Corte Inglés.