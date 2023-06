El curioso spot con el que El Corte Inglés estrena las Rebajas

Para esta edición de las Rebajas de verano, el equipo de Creatividad de El Corte Inglés ha querido resaltar el trabajo y el esfuerzo de esos preparativos previos al estreno de una campaña tan importante como son las Rebajas. Un spot que muestra esos primeros pasos, lo que no se ve, lo que hay detrás de una iniciativa tan esperada para la sociedad, y en la que El Corte Inglés se esfuerza en ofrecer lo mejor a los mejores precios, con artículos muy rebajados desde los primeros días de campaña.

Como si de un rodaje se tratara, cuando el director dice: ¡Luces, cámara y acción!, el spot de televisión ha querido reflejar cómo los empleados de El Corte Inglés organizan, ordenan, cambian, visten a los maniquíes y colocan los artículos en el centro comercial, y ultiman los detalles para que todo esté listo cuando las luces se enciendan y las puertas se abran para recibir al público. Por ello, en el spot se rinde un merecido homenaje a los profesionales de la venta que, con su trabajo y esfuerzo, consiguen que las Rebajas sea una de las campañas más relevantes del año.

En la propuesta comercial destacan productos de moda, zapatería, hogar, deportes, tecnología, ocio y accesorios, incluyendo artículos para todos los presupuestos. Entre los más demandados figuran prendas de vestir, bolsos, zapatos y sandalias y otros complementos, así como productos para el hogar. El Corte Inglés ha preparado una amplia gama de artículos a precios muy atractivos en todas sus áreas de venta. Desde el comienzo de las rebajas se pueden encontrar grandes descuentos, con hasta un 50% en más de1.000 firmas.

Unas rebajas que en moda mujer arrancan con descuentos del 50% en una selección de vestidos de marcas como Woman, Woman Fiesta, Woman Limited, Lloyd´s, SC, Couchel, y Tintoretto.

En moda hombre, habrá en estos primeros días de rebajas, una selección de trajes, pantalones y polos de manga corta la marca Emidio Tucci, con descuento de hasta el 40%.

En moda infantil, destacarán pantalones y camisetas de la marca Kids El Corte Inglés, a 3,99 euros, los vestidos de Coconut a 34,99 euros, los pijamas de la firma Cotton Juice a 9,99 euros y en la zapatería para los más pequeños, habrá una gran selección hasta el 30% y 40% en marcas como MK, Geox, Pablosky, Mustang, Gioseppo y Conguitos.

En la zapatería, habrá hasta un 30% de descuento en marcas de hombre como Emidio Tucci, Dustin, así como en una selección de artículos también en Callaghan, Geox y Calce. En la zapatería de mujer también habrá una selección hasta el 30% en Geox, MK, Victoria, Guess, y algunos productos hasta el 40% en MK y Mustang.

Para los aficionados al deporte, El Corte Inglés ofrece descuentos que llegan hasta el 50% en una selección de textil deportivo de las marcas Adidas, Nike, Under Armour, Quiksilver, Puma, Billabong, Champion, John Smith, Roxy, DC Shoes y Element. Habrá también una selección de calzado deportivo con un hasta 50% de descuento en firmas como Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance, Boomerang y Mountain Pro, entre otras. Y como accesorio estrella, las palas de padel, que en estos días destacarán las marcas Bullpadel, Head, Adidas, Babolat, Starvie, Drop Shot con hasta un 30% de descuento.

En ropa de cama, mesa y baños, se podrán encontrar descuentos de hasta el 50%, así como un 40% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, o hasta un 30% de ahorro en una selección de sofás, sillones, muebles de salón y dormitorios.