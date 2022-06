Grave denuncia de The Good Burger: «Nos llegaba carne caducada»

Varios franquiciados de The Good Burger que han denunciado ante la Justicia a Restalia acusan al grupo de haberles suministrado carne caducada y forzado a vender carne baja en grasas como si fuera estándar, engañando a los clientes con un producto que podría no estar en condiciones óptimas para su consumo.

Escavias le responde que va a averiguar qué ha pasado porque eso no se puede servir. «Yo no vendo esas carnes. Tengo una caja de carne baja en grasa, caducada, que si llega a venir una inspección, ni certificado ni nada», añade el dueño de la franquicia.

En otra conversación, una responsable de la proveedora de alimentación Havi le dice al dueño de un franquiciado que Restalia les ha pedido que entreguen carne baja en grasa en lugar de la normal hasta que se acabe el stock o la fecha de caducidad, que eran seis meses. «No hay otra, es lo que hay», afirma.

«Restalia ha tenido un montón de stock y hay que sacarlo. Joder, les estamos haciendo un favor a ellos...» dice otro dueño a Arsenio Vélez, asesor de The Good Burger que le responde: «Ni más ni menos».

«Tendrán un stockaje de la hostia y dicen, no, no, pero joder, es hasta engañar al cliente porque te está comprando una carne normal de 100 gramos de ternera y tú le estas dando otro tipo de carne que no la ha pedido», le dice a Vélez, que le reconoce lo siguiente: «al final es lo que tu me has dicho, estás engañando a tu cliente».