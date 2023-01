L’Oréal abre en España una sede de última generación de 20.000 metros cuadrados

L'Oréal España estrena su nueva sede en Madrid, un proyecto de casi 20.000 metros cuadrados y capacidad para más de 1.170 empleados en pleno MADBit, el nuevo distrito madrileño de la innovación, ubicado en la calle Alcalá 546, frente al parque Quinta de Torre Arias, según ha informado la multinacional en un comunicado.

En concreto, este proyecto ha sido concebido bajo estrictos criterios medioambientales, tecnológicos y de bienestar para todos los empleados, y su puesta en marcha supone el desembarco en España del nuevo modelo de trabajo promovido por el Grupo L'Oréal, que ya ha sido implantado en Portugal, Holanda, Alemania o Francia.

Este proyecto se ha diseñado con el objetivo de aportar las mejores soluciones espaciales para adecuarse a los nuevos formatos de trabajo. Este sistema mejora los lugares de trabajo y promueve un mejor uso de los mismos, dando como resultado todo un ecosistema de trabajo en el que los usuarios pueden escoger con libertad el mejor lugar para desempeñar sus funciones. Para ello, todos los espacios de la nueva sede se han diseñado en torno a tres ejes clave: 'Go flex', 'Go tech' y 'Go Well'.

De esta forma, 'Go flex' se enfoca como un modelo basado en la cohesión, la colaboración, la innovación y la modernidad en la forma de trabajar, es decir, el edificio se ha concebido desde sus inicios para responder a un modelo híbrido de trabajo en el que los empleados no tienen un lugar fijo, sino que tienen la flexibilidad de decidir con fluidez tantas veces como deseen a lo largo del día cuál es el espacio que mejor responde al desempeño de sus labores.

La compañía ha redefinido el lugar de trabajo, creando espacios de colaboración diáfanos donde predomina la cultura de los 'free-seatings', lo que significa la desaparición del antiguo concepto de sitio asignado, y reduciendo aspectos de almacenamiento con la eliminación de las cajoneras, promoviendo así la rotación de sitios y la colaboración de empleados de distintas áreas y departamentos. Los empleados podrán continuar disfrutar de la política de trabajo híbrido, en remoto o presencial, garantizando la flexibilidad de forma de trabajo.