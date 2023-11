Las claves para que no te ‘cuelen’ un falso descuento en el Black Friday

Sin embargo, en la práctica esto no se respeta y la rebaja no se está calculando sobre el precio más barato, según estudios realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El 24 es la fiesta de las compras, sobre todo las físicas, porque la mayoría de las online comienzan la tarde noche del día anterior, aunque ya hay algunos comercios que han abierto sus puertas. La Ley de Ordenación de Comercio Minorista permite las ventas en promoción fuera de la época de rebajas.

El Corte Ingles ha avanzado ofertas en los últimos días en móviles, electrodomésticos, ordenadores y otros productos electrónicos bajo la campaña «Adelante al Black Friday» y en MediaMark celebran las «Semanas Black Friday» también con ofertas tecnológicas.

Amazon ya ha anunciado que la Semana del Black Friday comenzará el viernes 17 de noviembre y se prolongará hasta el lunes 27, y la mayoría de las tiendas del sector textil anunciarán promociones a partir de la semana que comienza el día 20.

Cinco de cada diez consumidores se pondrá como límite para gastar en estas fechas 200 euros, mientras que dos de cada diez superarán esta cifra, y desde las organizaciones de consumidores aconsejan compras reflexivas, no compulsivas, no endeudarse, es decir, no gastar ‘todo lo que uno tiene’ y ‘lo que uno no tiene’.