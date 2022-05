Las nuevas normas del comercio electrónico

Amazon, AliExpress y El Corte Inglés son los 'marketplaces' favoritos de los consumidores españoles, según se desprende de la encuesta realizada por la plataforma Sendcloud.

En concreto, el informe muestra que el 84% de los consumidores realiza habitualmente compras 'online' a través de 'marketplaces', siendo Amazon el favorito por los consumidores (65%), seguido de AliExpress (11%) y El Corte Inglés (6%).

Actualmente, estas plataformas de compra 'online' están en auge y se demuestra que el 38% de los consumidores tiene preferencia por comprar en 'marketplaces' en lugar de en tiendas 'online' tradicionales.

De esta forma, las principales razones para elegir esta plataforma son los precios competitivos (76%), la amplia gama de productos (48%) y la rapidez de entrega (55%).

Este último es uno de los factores más importantes, ya que siete de cada 10 consumidores no realizaría un pedido en un 'marketplace' si éste no ofrece la opción de entrega esperada y un 44% de los consumidores no realizaría el pedido si la opción de entrega no es gratuita.

Por otra parte, los consumidores reconocen que les gusta poder elegir entre diferentes opciones de entrega, destacando la entrega estándar (76%), la entrega al día siguiente (40%), la entrega en el mismo día (28%) y la entrega en un punto de servicio (24%).

"Los consumidores son cada vez más exigentes en materia de envíos y las entregas rápidas y flexibles se han convertido en la nueva norma. Mientras que mercados como Amazon y Zalando pueden haber dominado la experiencia de entrega para los consumidores, el proceso de envío en la retaguardia a menudo resulta estar mal organizado. En la práctica, muchos vendedores tienen dificultades para cumplir las expectativas de entrega, ya que cada mercado tiene sus propios requisitos en cuanto a opciones de envío", ha explicado Rob van den Heuvel, director general de Sendcloud.

Por otro lado, el estudio revela que la compra a través de 'marketplaces' es una tendencia al alza, ya que el 80% de los consumidores realizan pedidos 'online' en estas plataformas al menos una vez al mes, y el 21% lo hace una o más veces a la semana.