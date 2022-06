Lefties se suma al amor sin límites en su nueva colección

Lefties muestra en un nuevo video y en un editorial de moda a personas anónimas como Audrey, Carlos, Dylan, Favela, Juliet, Marta, Martina, Sadiq y Sailor que son los verdaderos protagonistas de LET LOVE BE FREE en representación de todas aquellas personas -tan diversas y a la vez tan iguales- que dan color a la bandera del amor y a la libertad por encima de todo. Una bandera que Lefties alza con sus prendas para que la comunidad LGTBIQ+ vuelva a decir, un año más, lo orgullosa que está de sí misma y en la que el amor y el respeto son su fuerza, con un mensaje muy claro "no pongas trabas al amor".

Siéntete libre de mostrarte. Celebra el amor sin etiquetas, prejuicios ni límites. Alza la voz para reivindicar con orgullo que no importa el género o condición. Únete a Lefties en la celebración del Pride Month con una nueva colección que rinde el más sincero de los homenajes por parte de Lefties a toda la comunidad LGTBIQ+, y a cada una de las historias personales de lucha, amor, orgullo y tolerancia que dan forma a una comunidad que es mucho más que unas siglas.

"Es un recordatorio de que todos somos diferentes, pero con el mismo derecho al respeto", indica Carlos, uno de los protagonistas. Para Juliet, celebrar el Orgullo "es un agradecimiento a esas generaciones que se levantaron contra quienes los reprimían". Sadiq afirma que "creo que hay momentos en los que sentirte sobrepasado, infravalorado o te sientes perdido, sin voz" e invita al Orgullo para descubrir el sentido terapéutico de la comunidad y la amistad. Coincide con él Marta que indica que para ella el Pride "es visibilidad, un gran altavoz ahora que se vive de manera tan acelerada y que por fin llega el mes, donde es el momento de tomar conciencia y de que surja este sentimiento de unión tan fuerte entre toda la comunidad". La clave para conseguirlo, coinciden Audrey y Sailor es "no tener miedo a ser uno mismo".

La nueva colección capsula incluye camisetas, bolsas y accesorios con los colores del arcoíris. LEFTIES LET LOVE BE FREE ya está disponible en todas las tiendas de la marca, en el canal de venta online y en su aplicación. Lefties lanza cada semana nuevas prendas y colecciones donde escoger el diseño que mejor exprese la personalidad de cada uno renovando constantemente todas sus colecciones y aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda mediante un estilo fácil y sin esfuerzo con los mejores diseños en moda accesible y las últimas tendencias al mejor precio. Una amplia, cuidada, variada gama de prendas y productos, creados y diseñados para adaptarse a cualquier edad, silueta y estilo.