Lidl lanza su aclamada gama Deluxe en sus 600 tiendas de toda España

La compañía ha presentado esta mañana su renovada gama Deluxe para esta temporada en un acto virtual, desde una de sus tiendas, en el que ha querido contar con la presencia de algunos de sus proveedores de referencia.

“Nuestros pilares como pequeña compañía familiar son la producción artesanal y ofrecer el mejor producto, con la mejor materia prima. Para nosotros es muy importante que una empresa como Lidl valore nuestra forma de trabajar y cuente, año tras año, con nuestros productos. Trabajar con la marca Deluxe de Lidl nos ha permitido vender más de 4,6 millones de unidades de nuestros productos y mecanizar procesos que sin estos volúmenes hubiera sido complicado” asegura Gerard Bech, Gerente de Can Bech. Ellos producen tres de los productos que actualmente conforman el surtido Lidl Deluxe: el Paté de Olivada, el Paté de Escalivada y el surtido de Mini Mermeladas para foie, quesos y pescados.

“Para nosotros es un orgullo poder servir nuestros productos en Lidl. La compañía está apostando por la calidad y el mejor producto nacional, y esta alianza nos permite expandir nuestro negocio no solo en España, sino también a nivel internacional. Por supuesto trabajar con Lidl nos aporta estabilidad económica, pero no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno. Lidl está ayudando a recuperar cultivos en zonas que poco a poco iban desapareciendo. Y esto también permite crear nuevos puestos de trabajo”, explica Pedro Ochoa, Gerente de MCA Spain. Esta empresa navarra produce más de 40 productos que se incluyen en la gama Deluxe. Entre ellos, destacan los Espárragos blancos IGP Navarra, los Corazones de Alcachofa DO Tudela, y los Pimientos de Piquillo DO Lodosa, además de los ya célebres Garbanzos con Trufa Deluxe, así como la Mayonesa con Trufa, una de las novedades de este año.