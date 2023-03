Los Arcos celebra el Día Internacional del Síndrome de Down

Con motivo del día Internacional del Síndrome de Down que se celebra este martes, el centro comercial Los Arcos ha puesto en marcha la exposición del proyecto artístico 'Me gusta' realizado por diseñadores con Síndrome de Down de La Casa de Carlota, un estudio de diseño inclusivo con sede en Sevilla. Así, el centro comercial "ha llenado de vida" sus pasillos con los coloridos diseños de los participantes de la actividad, que han cubierto suelos y columnas con sus propios mensajes.

Al respecto de esta iniciativa, el gerente de Los Arcos, Ernesto Pardo, ha asegurado que "es totalmente necesaria para lograr la inclusión e integración completa de las personas con Síndrome de Down, que, a través de esta exposición, mostrarán a todos los visitantes del centro sus cualidades artísticas". "Desde Los Arcos estamos comprometidos con la visibilización de esta causa social en un día tan importante como este", ha añadido.

Así, los diseñadores provenientes de La Casa de Carlota han extendido sus obras artísticas por los espacios del centro comercial sevillano mediante el eslogan 'Me gusta'. La propuesta ha consistido en un briefing creativo en el que se cubrirán cuatro columnas del centro comercial con una selección de frases creativas con las que relacionar "la autenticidad de la manera de vivir" y los valores de los diseñadores con Síndrome de Down.

Además, Los Arcos ha cedido parte de su suelo a esta presentación para enmarcar dibujos realizados mediante el collage digital sobre vinilo, que incluyen la aplicación de tonos "de gran variedad cromática, con colores planos y frescos que representan la vitalidad y el discurso" de la Casa de Carlota. Desde el estudio de diseño inclusivo han señalado que su idea es "ofrecer un trocito del universo Down en el espacio abierto del Centro Comercial Los Arcos" a través de "la poesía viva".

La exposición está disponible para la visita de todos los clientes durante el horario de apertura del centro comercial, y las obras artísticas se mantendrán visibles tanto en las columnas como en los suelos durante las próximas semanas.

Los Arcos está gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que transforma la manera en que las personas trabajan, compran y viven. Como actor económico y social, Los Arcos desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.