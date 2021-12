Los restaurantes preferidos de los sevillanos en 2021

Para cerrar un año en el que el food delivery se ha consolidado definitivamente en España como alternativa gastronómica, Uber Eats ha llevado a cabo un análisis para revelar cuáles han sido los restaurantes más populares entre sus usuarios sevillanos a lo largo de 2021.

Según los datos de Uber Eats, TGB (The Good Burger) ha sido el restaurante más demandado por los sevillanos. La medalla de plata del ranking de los 10 restaurantes más populares de Sevilla se la lleva Sibuya Urban Sushi Bar, y La Calle Burger se lleva el bronce. Completan la lista Tuk Tuk Noodles by Toc Toc, Antojería Grill, Palacio de las Patatas, M. Morales, Mahalo Poke, Marruzella y Pizzeria Ciao.

Los datos de la plataforma muestran también los restaurantes preferidos por los sevillanos en las categorías de comida mexicana, americana, asiática, italiana, saludable y mediterránea:

- Top 5 Restaurantes de Comida Mexicana: Tacobell, Amanecer Country Mex, Mano de Santo, La Hacienda Mexicana y Cantina Mariachi.

- Top 5 Restaurantes de Comida Americana: KFC, Goiko, Antojería Grill, McDonald’s y Foster's Hollywood.

- Top 5 Restaurantes de Comida Asiática: Sibuya Urban Sushi Bar, Tuk Tuk Noodles by Toc Toc, Restaurante Chino Delicias, Club Sushi y Kebab Cavaleri.

- Top 5 Restaurantes de Comida Italiana: Pizzeria Carlos, Marruzella, Pomodoro, Sgt Pepper y La Mafia se sienta a la mesa.

- Top 5 Restaurantes de Comida Healthy: Tuk Tuk Noodles by Toc Toc, Just Good A Lifestyle, Miss Poke, No Piqui y Mupanky Bowls.

- Top 5 Restaurantes de Comida Mediterránea: Palacio de las Patatas, Café Bar Mega, Serranitos XL, Mesón La Moguela y Comidas Caseras Familia González.



Casa Dani, el restaurante más popular en España en 2021

Uber Eats también ha analizado cuáles han sido los restaurantes más populares entre sus usuarios a nivel nacional, tomando como referencia el número de pedidos que el restaurante recibe al día en promedio durante todo el año.

En esta categoría, Casa Dani se posiciona como el más popular entre los españoles, con el mayor número de pedidos al día en promedio. El podio lo completan Sushi Mix y Juancho’s BBQ. Completan la clasificación Giros Griego (Zaragoza), La Uramakeria (Barcelona), Kento (Valencia), Pure Cuisine (Barcelona), Bo Wok (Zaragoza) y Nola Smoke (Zaragoza).

La Calle Burger, el más rápido de España en 2021

Además de la popularidad entre los usuarios, Uber Eats también ha analizado otro de los aspectos clave en el food delivery: el tiempo de preparación del pedido. En base a esta métrica, el restaurante La Calle Burger de Málaga destaca como el más rápido de España a la hora de preparar sus pedidos. El segundo lugar lo ocupa Miss Poke, en Oviedo, y el tercero La Calle Burger de Gamarra, también en Málaga. Completan el ranking de restaurantes más veloces Sabores de la Casa (Valencia), Zana Kebab (Murcia), Surya – Super Kitchen (Barcelona), Chök - C.C. Splau (Barcelona), Surya - Pau Claris (Barcelona), The Quick Greek - Poble Sec (Barcelona) y Chök – Gracia (Barcelona).