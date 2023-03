Los seis vinos de Dia premiados a nivel nacional y que cuestan entre 2 y 5 euros

Un buen vino es el acompañante perfecto para cualquier encuentro o celebración. Su sabor, su aroma y ese equilibrio perfecto con la gastronomía, hacen de los vinos españoles, referentes en el mundo. Precisamente el vino español ha sido reconocido, una vez más, en la V Edición del Concurso Nacional de Vinos VinEspaña 2023, evento organizado por la Asociación Española de Enología, en el que profesionales de la enología nacional e internacional cataron 685 muestras procedentes de 180 bodegas de todos los rincones del país. Un certamen en el que los vinos de Dia han sido premiados. En total han sido 6 los vinos de la bodega de Dia galardonados en esta ocasión, 5 blancos y un tinto, los que han recibido la medalla de plata y se han convertido ya en referentes del mercado: el Verdejo y el Sauvignon Rioseco, D.O. Rueda; el Godello Mourama, D.O. Monterrei; el Mourama, D.O. Ribeiro; el Verdejo Vega del Barón, D.O. Rueda; y el vino tinto Syrah Señorío de Ayerbe, VDT Castilla.