Los supermercados reclaman la rebaja del IVA para tres productos básicos

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) ha valorado "positivamente" el anuncio realizado por el Gobierno de la rebaja del IVA a los alimentos básicos dentro de las medidas anticrisis aprobadas este martes por el Gobierno central, aunque han tildado de "oportunidad perdida" la exclusión de artículos como el pescado, la carne o los yogures de esta rebaja del IVA, ya que "los productos frescos forman parte de la cesta básica de los consumidores y son además esenciales en la dieta mediterránea".

Los supermercados andaluces han celebrado, en declaraciones a Europa Press, que esta medida tendrá "un impacto directo" en el bolsillo de los consumidores. "Ayudará progresivamente a bajar la inflación y respalda el compromiso de la cadena agroalimentaria y, en concreto, de la distribución comercial que, desde hace meses, está realizando un esfuerzo extraordinario para amortiguar el fuerte impacto que, sobre los costes de producción y distribución de alimentos, ha tenido la escalada de precios de la energía y de las materias primas", ha añadido.

Así, han recalcado que la reducción del tipo impositivo "beneficiará íntegramente al consumidor, sin que el importe de la reducción pueda dedicarse a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos".

"La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias", han apostillado.

No obstante, desde la CAEA también han afeado que no se haya concedido una moratoria a la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 del impuesto al plástico no reutilizable, que "conllevará más costes para el sector en un momento especialmente complicado de incrementos de costes de producción".