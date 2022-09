Mercadona alerta sobre una estafa en su nombre

Mercadona advierte a sus clientes que en la red circula una versión por la cual la empresa regala una supuesta tarjeta regalo valorada en 500 euros. El mensaje de dicha estafa se recibe por correo electrónico y busca engañar a los clientes para robarle datos personales.

En el mensaje, se le felicita por haber sido seleccionada para el premio y se le pide que confirme sus datos para recibir una tarjeta de regalo valorada en 500 euros. «Si has recibido este mensaje, #NoPiques y elimínalo️, solo quieren aprovecharse de tus datos. En Mercadona NO entregamos tarjetas de regalo. ¡Cuidado, no caigas en la trampa!», alertan en Twitter.