Mercadona arrasa con sus nuevas toallitas antivaho

Y es que desde que el Gobierno obligó a toda la población a llevar mascarilla, no han parado de salir productos de toda índole para solucionar el problema del vaho , que nadie había previsto. Y en la mayor parte de los casos los productos que salían a la venta no convencían del todo y los trucos que aparecían en internet tampoco.

En estos casos en el que la solución no está muy clara Mercadona funciona como pocas: Ha visto el problema y ha ideado una solución, ha sacado a la venta bajo la marca de Bosque Verde unas toallitas específicas para hacer un ‘escudo’ contra el vaho provocado por las mascarillas. Cada envase, ya disponible en todos sus supermercados, tiene una unidad y cuesta un euro. A tenor de las impresiones en las redes sociales parece que es una solución muy buena.

Las instrucciones de uso son sencillas: La toallita es reutilizable hasta 20 veces y tiene un efecto de 8 horas. Primero hay que limpiar bien las gafas y secarlas; cuando estén secas aplicamos la toallita haciendo movimientos circulares en la lente; comprobamos ahora que el efecto antivaho se produce, si no repetimos el proceso; y nada más, cuando hemos acabado con la toallita la metemos en la bolsita de plástico que viene y la cerramos. Ya está lista para el siguiente uso.

Desde el fabricante advierten que no se pueden mojar las toallitas para limpiar las gafas, ni aplicarla con las gafas mojadas. Este nuevo producto de Mercadona amplía más si cabe la línea relacionada con la pandemia del coronavirus: Geles hidroalcohólicos, sprays, mascarillas higiénicas no reutillizables, mascarillas para niños, autofiltrantes FFFP2 no reutilizables, mascarillas higiénicas reutilizables, etc, etc.