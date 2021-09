Mercadona explica por qué no realiza promociones ni ofertas

El desperdicio alimentario es un problema global que preocupa tanto a ciudadanos como a organizaciones, administraciones y empresas. Mercadona, en el marco de su compromiso social y medioambiental, se une a la cuarta edición de la Semana contra el desperdicio alimentario que se celebra del 27 de septiembre al 2 de octubre de 2021. La iniciativa, organizada por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), tiene el objetivo de poner en valor la importancia de los alimentos y de hacer un buen uso de ellos.

Mercadona, a través de su amplia red de tiendas y mediante todos sus medios de cartelería y megafonía, apoya esta campaña de sensibilización y concienciación para evitar el desperdicio, no solo por el fuerte impacto económico y social que tiene, sino también por su negativo impacto medioambiental.

Mercadona cuenta con una Política de Gestión de Residuos propia en la que a través de diferentes estrategias reduce el desperdicio de alimentos en sus procesos. Estas son algunas de las medidas contra el desperdicio:

○ Priorizar por la calidad. Por ejemplo, las naranjas del servicio de zumo recién exprimido que se utilizan son de gran calidad pero por su aspecto o tamaño sería difícil su venta en malla o a granel.

○ Donación de productos. Desde Mercadona se realizan a diario donaciones de productos retirados de la venta pero aptos para el consumo a entidades sociales. En la primera mitad de 2021 se donaron 10.000 toneladas de productos en toda España.

○ Convertir lo inservible. Si algún producto caduca se pone a disposición de gestores autorizados para transfórmalo en energía, abono o pienso.

○ Liquidación en frescos. Los precios van en función de la disponibilidad, por lo que si hay mucho de un producto el precio baja para poder venderlo más rápido.

○ Pedir lo justo y necesario. En Mercadona se ajustan los pedidos a la previsión de venta para evitar la acumulación de productos en la tienda.

○ Solo lo que necesitas. Mercadona no apoya la idea de comprar de más o almacenar, por ello, no realiza promociones/ofertas que no fomenten un consumo responsable y, por el contrario, aplica la política de Siempre Precios Bajos.