Nuevo ‘Club del Gourmet’ en el Corte Inglés de Nervión

Sevilla es la ciudad de la dualidad por antonomasia. Y es que, esa división, forma parte de la idiosincrasia de la propia ciudad. Desde que nacemos estamos obligados a elegir entre Sevilla o Betis, Macarena o Triana, o incluso tenemos que decidirnos por un lado del río. La toma de esta decisión no es fácil y condicionará el resto de nuestras vidas. En función de la elección que realicemos, seremos objeto de bromas con la misma frecuencia que tengamos la oportunidad de gastarlas. Forma parte de la vida de la propia Sevilla. Elegir entre lo bueno y lo mejor no debe suponer un problema porque, ante preguntas como estas, no cabe una elección equivocada ya que no hay una base para tomar una decisión acertada. Todo es cuestión de familia, ámbito social, costumbres, manías...

Algo parecido pasaba cuando, antaño, visitábamos El Corte Inglés. Había que elegir entre el “viejo”, ubicado en la Plaza del Duque, y el “nuevo”, el de Nervión. De una forma u otra, no cabía la posibilidad de equivocarse. Contamos con que el margen de error al cruzar sus puertas se reduce de manera considerable. Servicio esmerado y productos de calidad han sido siempre su sello de identidad. Eso lo sabemos. De todas formas, y puede que fruto de esa dualidad de la que les hablo, el equipo de la emblemática marca de grandes almacenes ha decidido complicarnos nuestras visitas a este último con la apertura, mejor dicho, ampliación del ya existente Club del Gourmet. Digo complicarnos porque, a la más que interesante oferta con la que contaba y donde decidirse por un determinado producto se hacía complicado por la variedad, multiplican casi por dos la zona dedicada a lo más top del mercado.

José Luis Contreras, responsable de este nuevo espacio, con más de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados de maravillosa oferta, nos comenta que adquiere un protagonismo especial la hostelería pasando de una barra de tres metros a una de casi nueve, sin descuidar el formato abacería que tantas alegrías dio en el pasado. Continúan con algunos pinchos, pero amplían con una carta de cocina sin complejos utilizando la materia prima que usted mismo puede comprar en este espacio. Charcutería, carnes, pescados, mariscos, huerta y guiños constantes a productos de cercanía, sin olvidarnos de una bodega envidiable con más de cinco mil referencias en un espacio cálido y acogedor completan la oferta que nos presenta El Club del Gourmet en el día de hoy.

La inauguración ha contado con la presencia de ilustres vecinos, clientes habituales, a quienes se les ha brindado la oportunidad de conocer, de primera mano, qué van a encontrar a partir de ahora en la planta sótano de este centro comercial. Entre otros, Manolo Otero, presidente de Sevilla Congress & Convention Bureau; José Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club; Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria; Poli Rincón, mítico jugador de futbol del Real Betis Balompié, Real Madrid y la Selección Nacional; Rocío Terry y Lourdes Montes, empresarias sevillanas, e incluso la dirección del vecino hotel Los Lebreros, encabezada por su nuevo y flamante director Juan Fernández, han estado entre los asistentes al comienzo de esta nueva andadura que llena de ilusión al equipo de El Corte Inglés y crean la necesidad en el sevillano de volver a elegir. Vuelve la dualidad. ¿Abacería o cocina? Visto lo visto hoy, no elija. Aunque solo sea en este caso, apueste por las dos.